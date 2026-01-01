Mietwagen Rundreise Goldenes Dreieck ab Chiang Mai
Mietwagen Rundreise Goldenes Dreieck ab Chiang Mai
ab CHF 330.– / pro Person
ab Chiang Mai bis
Highlights:
- Traumhafte Sicht unterwegs zum Doi Angkhang
- Atemberaubende Berglandschaften
- Schön gelegenes Kloster Wat Thaton
- Sagenumwobenes Goldenes Dreieck
- Interessantes «Opium House» Museum
- Schneeweisser Märchentempel Wat Rong Khun
- Entlang endloser Reisfelder nach Chiang Mai
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Chiang Mai – Doi Angkhang – Fang (ca. 220 km)
Die Orchideenfarm oder die Höhlen von Chiang Dao machen einen Stopp lohnenswert. Die Strasse zum Doi Angkhang ist sehr steil und bietet herrliche Bergsicht. Besuchen Sie das «Royal Project» mit Bonsai Garten und farbigen Blumen. Ihr Etappenziel in Fang erreichen Sie nach einer knapp einstündigen Fahrt.
2. Tag Fang – Goldenes Dreieck (ca. 200 km) (F)
Eine atemberaubende Berglandschaft begleitet Sie heute auf Ihrer Weiterfahrt ins Goldene Dreieck. In Thaton empfehlen wir Ihnen den Besuch des Klosters Wat Thaton. Oben auf dem Hügel geniessen Sie eine grandiose Aussicht auf die umliegenden Täler. Über verschiedene Pässe mit wunderschöner Aussicht führt die Fahrt weiter. Wir empfehlen bei Mae Salong, Doi Tung (Tempel und Botanischer Garten) und in Mae Sai einen Stopp einzulegen.
3. Tag Goldenes Dreieck – Chiang Saen – Chiang Rai (90 km) (F)
Im sagenumwobenen Goldenen Dreieck treffen Thailand, Laos und Myanmar aufeinander. Unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf dem geschichtsträchtigen Mekong Fluss! Besuchen Sie das interessante Opium House Museum und statten Sie der hübschen Stadt Chiang Saen, am Mekong gelegen, einen Besuch ab. Fahrt nach Chiang Rai.
4. Tag Chiang Rai – Chiang Mai (200 km) (F)
Der scheeweisse Märchentempel Rong Khun wurde mit viel Liebe zum Detail aus Gips und Spiegelkacheln erbaut – der Besuch lohnt sich! Den weiteren Weg nach Chiang Mai säumen schier endlose Reisfelder. Die heissen Quellen von Mae Khachan ca. 65 km vor Chiang Mai sind einen letzten Stopp wert.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- 4 Tage Mietwagen der Kategorie A, Honda City/Toyota Yaris oder ähnlich (1 Tag = 24 Std.)
- Anlieferung und Abgabe in Chiang Mai zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr
- Unlimitierte Kilometer
- Haftpflichtversicherung, Vollkaskoversicherung (CDW) (Selbstbehalt max. THB 20'000 = ca. CHF 550.-) und Autodiebstahlversicherung (TP)
- Hauptfahrer sowie ein zusätzlicher Fahrer
- Lokale SIM Karte für online Navigationsdienste für Ihr Smartphone, gültig für 4 Tage nach Aufschaltung mit 3GB Datenvolumen
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Treibstoff, Parkplatz- und Mautgebühren
- Weitere Zusatzfahrer
- Zusätzliche Versicherungen
- Baby-/Kindersitze auf Anfrage
- Sämtliche Eintrittsgebühren
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 330.– / pro Person