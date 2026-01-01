Mietwagen Rundreise Goldenes Dreieck ab Chiang Mai

1 . Tag Chiang Mai – Doi Angkhang – Fang (ca. 220 km) Die Orchideenfarm oder die Höhlen von Chiang Dao machen einen Stopp lohnenswert. Die Strasse zum Doi Angkhang ist sehr steil und bietet herrliche Bergsicht. Besuchen Sie das «Royal Project» mit Bonsai Garten und farbigen Blumen. Ihr Etappenziel in Fang erreichen Sie nach einer knapp einstündigen Fahrt.

2 . Tag Fang – Goldenes Dreieck (ca. 200 km) (F) Eine atemberaubende Bergland­schaft begleitet Sie heute auf Ihrer Weiterfahrt ins Goldene Dreieck. In Thaton empfehlen wir Ihnen den Besuch des Klosters Wat Thaton. Oben auf dem Hügel geniessen Sie eine grandiose Aussicht auf die umliegenden Täler. Über verschiedene Pässe mit wunderschöner Aus­sicht führt die Fahrt weiter. Wir emp­fehlen bei Mae Salong, Doi Tung (Tempel und Bota­ni­scher Garten) und in Mae Sai einen Stopp einzulegen.

3 . Tag Goldenes Dreieck – Chiang Saen – Chiang Rai (90 km) (F) Im sagenumwobenen Goldenen Dreieck treffen Thailand, Laos und Myanmar aufeinander. Unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf dem geschichtsträchtigen Mekong Fluss! Be­su­chen Sie das interessante Opium House Museum und stat­ten Sie der hübschen Stadt Chiang Saen, am Mekong gelegen, einen Besuch ab. Fahrt nach Chiang Rai.

4 . Tag Chiang Rai – Chiang Mai (200 km) (F) Der scheeweisse Märchentempel Rong Khun wurde mit viel Liebe zum Detail aus Gips und Spiegelkacheln erbaut – der Be­such lohnt sich! Den weiteren Weg nach Chiang Mai säumen schier endlose Reisfelder. Die heissen Quellen von Mae Kha­­chan ca. 65 km vor Chiang Mai sind einen letzten Stopp wert.