Mietwagen Rundreise Mae Hong Son ab Chiang Mai

1 . Tag Chiang Mai – Mae Taeng – Pai (175 km) Sie fahren durch das malerische Tal von Mae Saa in Rich­tung Norden. Unterwegs lohnt sich ein Stopp bei der Orchi­deen-Farm. In Mae Taeng ist Action angesagt: Eine River­rafting-Tour verspricht Aben­teuer (optional, gegen Aufpreis).

2 . Tag Pai – Mae Hong Son (110 km) (F) Durch eine wunderschöne Landschaft erreichen Sie ­Sop­­pong mit seinem lebhaften Markt. Besuchen Sie das Lisu-Bergdorf und die Fisch-Höhlen! Abseits der bekannten Routen gibt es keine Restaurants. Eine reizvolle Alternative ist ein Picknick in der malerischen Natur.

3 . Tag Mae Hong Son (F) Sie haben ausreichend Zeit, die Umgebung von Mae Hong Son zu erkunden. Der steile Aufstieg zum Tem­pel Wat Doi Kong Mu wird mit einer herrlichen Aussicht über die grünen Täler und die Stadt belohnt.

4 . Tag Mae Hong Son – Mae Sariang (166 km) (F) Eine abwechslungsreiche Fahrt nach Süden, vorbei an Höh­len und heissen Quellen. Lohnenswert ist die Besich­tigung des Tem­pels Wat Muai To mit seinen Pago­den.

5 . Tag Mae Sariang – Doi Inthanon – Chiang Mai (193 km) (F) Die reizvolle Fahrt führt Sie durch wilde Schluchten mit tosenden Wasserfällen und bietet Ausblicke auf grüne Täler. Wir empfehlen einen Stopp beim Mae Klang Wasserfall und einen Abstecher zu den Handwerksstätten von Ba Tawai einzulegen.