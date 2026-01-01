Mietwagen Rundreise Mae Hong Son ab Chiang Mai
Mietwagen Rundreise Mae Hong Son ab Chiang Mai
ab CHF 320.– / pro Person
ab Chiang Mai bis
Highlights:
- Actionreiches River Rafting in Mae Taeng
- Durch das hübsche Städtchen Pai schlendern
- Lebhafter Markt von Soppong
- Interessanter Besuch eines Lisu-Bergdorfes
- Reizvolle Region um Mae Hong Son
- Tempel Wat Muai To mit seinen Pagoden
- Fahrt durch wilde Schluchten mit Wasserfällen
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Chiang Mai – Mae Taeng – Pai (175 km)
Sie fahren durch das malerische Tal von Mae Saa in Richtung Norden. Unterwegs lohnt sich ein Stopp bei der Orchideen-Farm. In Mae Taeng ist Action angesagt: Eine Riverrafting-Tour verspricht Abenteuer (optional, gegen Aufpreis).
2. Tag Pai – Mae Hong Son (110 km) (F)
Durch eine wunderschöne Landschaft erreichen Sie Soppong mit seinem lebhaften Markt. Besuchen Sie das Lisu-Bergdorf und die Fisch-Höhlen! Abseits der bekannten Routen gibt es keine Restaurants. Eine reizvolle Alternative ist ein Picknick in der malerischen Natur.
3. Tag Mae Hong Son (F)
Sie haben ausreichend Zeit, die Umgebung von Mae Hong Son zu erkunden. Der steile Aufstieg zum Tempel Wat Doi Kong Mu wird mit einer herrlichen Aussicht über die grünen Täler und die Stadt belohnt.
4. Tag Mae Hong Son – Mae Sariang (166 km) (F)
Eine abwechslungsreiche Fahrt nach Süden, vorbei an Höhlen und heissen Quellen. Lohnenswert ist die Besichtigung des Tempels Wat Muai To mit seinen Pagoden.
5. Tag Mae Sariang – Doi Inthanon – Chiang Mai (193 km) (F)
Die reizvolle Fahrt führt Sie durch wilde Schluchten mit tosenden Wasserfällen und bietet Ausblicke auf grüne Täler. Wir empfehlen einen Stopp beim Mae Klang Wasserfall und einen Abstecher zu den Handwerksstätten von Ba Tawai einzulegen.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- 5 Tage Mietwagen der Kategorie A, Honda City/Toyota Yaris oder ähnlich (1 Tag = 24 Std.)
- Anlieferung und Abgabe am Hotel/Flughafen zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr
- Unlimitierte Kilometer
- Haftpflichtversicherung, Vollkaskoversicherung (CDW) (Selbstbehalt max. THB 20'000 = ca. CHF 550.-) und Autodiebstahlversicherung (TP)
- Hauptfahrer sowie ein zusätzlicher Fahrer
- Lokale SIM Karte für online Navigationsdienste für Ihr Smartphone, gültig für 5 Tage nach Aufschaltung mit 3GB Datenvolumen
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Treibstoff, Parkplatz- und Mautgebühren
- Weitere Zusatzfahrer
- Zusätzliche Versicherungen
- Baby-/Kindersitze auf Anfrage
- Sämtliche Eintrittsgebühren
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 320.– / pro Person