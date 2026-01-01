Mietwagen Rundreise in den Süden ab Bangkok

1 . Tag Bangkok – Nakhon Pathom – Petchaburi – Hua Hin (ca. 300 km) Übernahme Ihres Miet­autos in Ihrem Hotel in Bangkok. Nach ein paar Instruktionen kann Ihre Reise Richtung Süden beginnen. Auf der Fahrt nach Hua Hin empfehlen wir Ihnen diverse Stopps einzulegen, so wäre das der Phra Pathom Chedi, das höchste buddhistische Bauwerk Thai­land oder der Steinpark Khao Ngu, mit verschiedenen Kalk­stein­bergen, Seen und unzähligen Affen einen Besuch wert. In Petchaburi lohnt sich die Besichtigung von Tham Khao Luang, einem Höhlen-Schrein voller Stalaktiten und Buddhafiguren.

2 . Tag Hua Hin – Khao Sam Roi Yot NP – Bang Saphan (ca. 180 km) (F) Der Khao Sam Roi Yot Nationalpark ist sicherlich ein Höhe­punkt dieser Reise. Der Name des Parks «Berg mit 300 Gipfeln» beschreibt die eindrückliche Naturlandschaft bereits sehr gut. Riesige Sumpflandschaften, schroffes Kalk­stein­gebirge und Man­grovenwälder erstrecken sich über ein 100 km² grosses Küstengebiet. Nehmen Sie ein Boot zum Laem Sala Strand und wagen Sie den Aufstieg zur beeindruckenden Phraya Nakhon Höhle.

3 . Tag Bang Saphan – Ranong (ca. 230 km) (F) Heute fahren Sie entlang der Grenze zu Myanmar bis an die Westküste Thailands. Zuletzt verläuft die Strasse neben dem Maenam Kraburi Fluss, welcher die beiden Länder gegen die Küste hin voneinander trennt und in die Andamanensee mündet. Auf der heutigen Strecke finden Sie unter anderem einen Aussichtspunkt mit Sicht auf Fluss, Meer und zwei Länder sowie schöne Wasserfälle.

4 . Tag Ranong (F) Für den heutigen Tag empfehlen wir Ihnen den Besuch der «Raksa Warin Hot Springs», welche am Rande von Ranong und somit nur wenige Fahrtminuten von Ihrem Hotel entfernt liegen. Geniessen Sie die wohltuende und belebende Wirkung dieser natürlichen heissen Quellen. Alternativ können Sie auch die Stadt Ranong und Ihre Umgebung erkunden oder Ihr idyllisches Hotel mit seinem Garten und Pool geniessen.

5 . Tag Ranong – Khao Lak, Phuket oder Krabi (ca. 200 bis 320 km) (F) Heute fahren Sie in Richtung Süden nach Khao Lak oder weiter nach Phuket oder Krabi in Ihr individuell gebuchtes Bade­ferienhotel, wo Sie Ihren Mietwagen wahlweise am späten Nach­mittag oder früh am nächsten Morgen zurückgeben.