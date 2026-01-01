Mietwagen Rundreise in den Süden ab Bangkok
Mietwagen Rundreise in den Süden ab Bangkok
ab CHF 470.– / pro Person
ab Bangkok bis Khao Lak, Phuket oder Krabi
Highlights:
- Höchstes buddhistisches Bauwerk Thailands
- Wunderschöner Khao Sam Roi Yot Nationalpark
- Riesige Sumpflandschaften & Mangrovenwälder
- Aufstieg zur faszinierenden Phraya Nakon Höhle
- Fahrt entlang des Grenzflusses zu Myanmar
- Unterwegs Aussichten auf idyllische Wasserfälle
- Reizvolle Region um Ranong erkunden
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Bangkok – Nakhon Pathom – Petchaburi – Hua Hin (ca. 300 km)
Übernahme Ihres Mietautos in Ihrem Hotel in Bangkok. Nach ein paar Instruktionen kann Ihre Reise Richtung Süden beginnen. Auf der Fahrt nach Hua Hin empfehlen wir Ihnen diverse Stopps einzulegen, so wäre das der Phra Pathom Chedi, das höchste buddhistische Bauwerk Thailand oder der Steinpark Khao Ngu, mit verschiedenen Kalksteinbergen, Seen und unzähligen Affen einen Besuch wert. In Petchaburi lohnt sich die Besichtigung von Tham Khao Luang, einem Höhlen-Schrein voller Stalaktiten und Buddhafiguren.
2. Tag Hua Hin – Khao Sam Roi Yot NP – Bang Saphan (ca. 180 km) (F)
Der Khao Sam Roi Yot Nationalpark ist sicherlich ein Höhepunkt dieser Reise. Der Name des Parks «Berg mit 300 Gipfeln» beschreibt die eindrückliche Naturlandschaft bereits sehr gut. Riesige Sumpflandschaften, schroffes Kalksteingebirge und Mangrovenwälder erstrecken sich über ein 100 km² grosses Küstengebiet. Nehmen Sie ein Boot zum Laem Sala Strand und wagen Sie den Aufstieg zur beeindruckenden Phraya Nakhon Höhle.
3. Tag Bang Saphan – Ranong (ca. 230 km) (F)
Heute fahren Sie entlang der Grenze zu Myanmar bis an die Westküste Thailands. Zuletzt verläuft die Strasse neben dem Maenam Kraburi Fluss, welcher die beiden Länder gegen die Küste hin voneinander trennt und in die Andamanensee mündet. Auf der heutigen Strecke finden Sie unter anderem einen Aussichtspunkt mit Sicht auf Fluss, Meer und zwei Länder sowie schöne Wasserfälle.
4. Tag Ranong (F)
Für den heutigen Tag empfehlen wir Ihnen den Besuch der «Raksa Warin Hot Springs», welche am Rande von Ranong und somit nur wenige Fahrtminuten von Ihrem Hotel entfernt liegen. Geniessen Sie die wohltuende und belebende Wirkung dieser natürlichen heissen Quellen. Alternativ können Sie auch die Stadt Ranong und Ihre Umgebung erkunden oder Ihr idyllisches Hotel mit seinem Garten und Pool geniessen.
5. Tag Ranong – Khao Lak, Phuket oder Krabi (ca. 200 bis 320 km) (F)
Heute fahren Sie in Richtung Süden nach Khao Lak oder weiter nach Phuket oder Krabi in Ihr individuell gebuchtes Badeferienhotel, wo Sie Ihren Mietwagen wahlweise am späten Nachmittag oder früh am nächsten Morgen zurückgeben.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- 5 Tage Mietwagen der Kategorie A, Honda City/Toyota Yaris oder ähnlich (1 Tag = 24 Std.)
- Anlieferung und Abgabe am Hotel/Flughafen zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr
- Unlimitierte Kilometer
- Einwegmiete
- Haftpflichtversicherung, Vollkaskoversicherung (CDW) (Selbstbehalt max. THB 20'000 = ca. CHF 550.–) und Autodiebstahlversicherung (TP)
- Hauptfahrer sowie ein zusätzlicher Fahrer
- Lokale SIM Karte für online Navigationsdienste für Ihr Smartphone, gültig für 8 Tage nach Aufschaltung mit 3GB Datenvolumen
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Treibstoff, Parkplatz- und Mautgebühren
- Weitere Zusatzfahrer
- Zusätzliche Versicherungen
- Baby-/Kindersitze auf Anfrage
- Sämtliche Eintrittsgebühren
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 470.– / pro Person