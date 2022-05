Asien Rundreisen

Ferien in Burma und Thailand

Thailand hat weitaus mehr zu bieten als Ferien am Strand. Die Hauptstadt Bangkok begeistert seit vielen Jahren. Hier herrscht das pure Leben. Die Stadt wechselt ihr Gesicht wie ein Chamäleon seine Farbe. Auf der einen Seite können Sie in den modernen Einkaufszentren nach modischen Bekleidungsstücken stöbern und auf der anderen Seite können Sie sich vom typischen Leben in der Stadt einen Eindruck verschaffen. Bei den Burma Rundreisen dürfen die Highlights, wie etwa die Städte Mandalay oder Yangon nicht fehlen. Hier sind auch über 4'000 Tempelanlagen zu finden. Nicht zu vergessen auch die einzigartige Naturlandschaft in Burma. Fragen Sie unsere Reiseexperten nach Thailand Rundreisen. Bei einer Asienrundreise werden Sie mit vielen positiven Erinnerungen die Heimreise antreten.