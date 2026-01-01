Höhepunkte Malaysias ab Singapur
Höhepunkte Malaysias ab Singapur
ab CHF 1570.– / pro Person
ab Singapur bis Penang
Highlights:
- Historische Stadt Malakka
- Flussfahrt durch die Altstadt
- Traditionelle malaysische Küche
- Petronas Twin Towers in KL
- Besuch des quirligen Nachtmarktes
- Heilige Batu Caves
- Teeplantagen im Hochland
- Tosender Lata Iskandar Wasserfall
- Prunkvolle Ubudiah Moschee
- In der Rikscha durch Georgetown
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Singapur - Malakka (M)
Morgens Transfer von Ihrem Stadthotel in Singapur über den Causeway nach Malaysia. Hier treffen Sie Ihre Reiseleitung/Fahrer und machen sich auf den Weg nach Malakka. Nachmittags zeigen wir Ihnen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der historischen Stadt.
2. Tag Malakka - Kuala Lumpur (F, A)
Heute fahren Sie weiter nach Kuala Lumpur. Nach Ankunft haben Sie Zeit, selbständig erste Eindrücke der Hauptstadt einzufangen. Abends besuchen Sie den quirligen Nachtmarkt in Chinatown, einen hübschen Hindutempel und geniessen ein traditionelles malaysisches Abendessen. Kontrast pur!
3. Tag Kuala Lumpur (F)
Auf einer Stadtrundfahrt zeigen wir Ihnen nicht nur die modernen Hochhäuser wie die Petronas Twin Towers, sondern schlendern auch durch ursprüngliche Gassen, wo es scheint, dass die Zeit stehen blieb. Bestaunen Sie das kontrastreiche Bild der traditionellen kleinen malaiischen Häuser vor der Kulisse der berühmten Zwillingstürme und anderer Wolkenkratzer. Nach dem Besuch eines Marktes gelangen wir ins «Little India»-Quartier, besichtigen eine Moschee und erreichen dann die «Chinatown», welche am Tag einen anderen Eindruck hinterlässt. Der Rest des Tages steht für eigene Erkundungen zur Verfügung.
4. Tag Kuala Lumpur - Cameron Highlands (F, M)
Fahrt in nördliche Richtung. Sie besuchen eine bekannte Zinnfabrik und die heiligen Batu Höhlen. Auf einer kurvenreichen Strasse erreichen Sie die Cameron Highlands auf über 1500 m. ü. M. Neben riesigen Teeplantagen findet man hier aufgrund der kühleren Temperaturen auch Erdbeeren und andere für Asien exotische Früchte und Gemüse.
5. Tag Cameron Highlands - Penang (F)
Besuch einer Teeplantage, wo man sieht wie Tee produziert wird und diesen anschliessend auch kosten kann (montags geschlossen). Auf der abwechslungsreichen Fahrt nach Penang besuchen Sie unterwegs einen Höhlentempel in Ipoh und eine Moschee in Kuala Kangsar. Die geschichtsträchtige Stadt Georgetown erreichen Sie über die 13,5 km lange Penang Brücke.
6. Tag Georgetown (Penang) (F, M)
Penang ist die älteste britische Niederlassung in Malaysia und dank der historisch sehr interessanten Stadt Georgetown einer der Top-Attraktionen des Landes. Auf einer Stadtrundfahrt durch Georgetown mit einer Fahrradriksha zeigen wir Ihnen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.
7. Tag Penang (F)
Nach dem Frühstück endet Ihre Rundreise mit dem Transfer zum Flughafen.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Erstklasshotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Stadthotel Singapur bis Flughafen Penang
- Privattour mit Englisch sprechendem Fahrer/Reiseleitung oder separater Reiseleitung (Sprache nach Wahl) ab Grenze Singapur/Malaysia bis Hotel Penang gegen Aufpreis
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1570.– / pro Person