Höhepunkte Malaysias ab Singapur

1 . Tag Singapur - Malakka (M) Morgens Transfer von Ihrem Stadthotel in Singapur über den Causeway nach Malaysia. Hier treffen Sie Ihre Reiseleitung/Fahrer und machen sich auf den Weg nach Malakka. Nachmittags zeigen wir Ihnen die wichtigsten Sehens­würdig­keiten der his­to­rischen Stadt.

2 . Tag Malakka - Kuala Lumpur (F, A) Heute fahren Sie weiter nach Kuala Lumpur. Nach Ankunft haben Sie Zeit, selbständig erste Eindrücke der Hauptstadt einzufangen. Abends besuchen Sie den quirligen Nachtmarkt in Chinatown, einen hübschen Hindutempel und geniessen ein traditionelles malaysisches Abendessen. Kontrast pur!

3 . Tag Kuala Lumpur (F) Auf einer Stadtrundfahrt zeigen wir Ihnen nicht nur die modernen Hochhäuser wie die Petronas Twin Towers, sondern schlendern auch durch ursprüngliche Gassen, wo es scheint, dass die Zeit stehen blieb. Bestaunen Sie das kontrastreiche Bild der traditionellen kleinen malaiischen Häuser vor der Kulisse der berühmten Zwillingstürme und anderer Wolkenkratzer. Nach dem Besuch eines Marktes gelangen wir ins «Little India»-Quartier, besichtigen eine Moschee und erreichen dann die «Chinatown», welche am Tag einen anderen Eindruck hinterlässt. Der Rest des Tages steht für eigene Erkundungen zur Verfügung.

4 . Tag Kuala Lumpur - Cameron Highlands (F, M) Fahrt in nördliche Richtung. Sie besuchen eine bekannte Zinn­­­fa­brik und die heiligen Batu Höhlen. Auf einer kurvenreichen Strasse er­­rei­chen Sie die Cameron Highlands auf über 1500 m. ü. M. Neben riesigen Tee­­plan­­ta­­gen findet man hier aufgrund der kühleren Tem­­pera­­tu­ren auch Erdbeeren und andere für Asien exotische Früchte und Gemüse.

5 . Tag Cameron Highlands - Penang (F) Besuch einer Teeplantage, wo man sieht wie Tee produziert wird und diesen anschliessend auch kosten kann (montags geschlossen). Auf der abwechslungsreichen Fahrt nach Penang besuchen Sie unterwegs einen Höhlentempel in Ipoh und eine Moschee in Kuala Kangsar. Die geschichtsträchtige Stadt Georgetown erreichen Sie über die 13,5 km lange Penang Brücke.

6 . Tag Georgetown (Penang) (F, M) Penang ist die älteste britische Niederlassung in Malaysia und dank der historisch sehr interessanten Stadt Georgetown einer der Top-Attraktionen des Landes. Auf einer Stadt­rund­fahrt durch Georgetown mit einer Fahr­radriksha zeigen wir Ihnen die wichtigsten Sehenswür­dig­keiten. Der Nach­mit­tag steht zur freien Verfügung.

7 . Tag Penang (F) Nach dem Frühstück endet Ihre Rundreise mit dem Transfer zum Flughafen.