Authentisches Malaysia ab Kuala Lumpur

1 . Tag Kuala Lumpur – Labu Sentral – Taman Negara (A) Nach einer 3-stündigen Fahrt durch abwechslungsreiche Land­schaften erreichen Sie Labu Sentral. Von hier aus geht es mit dem öffentlichen Boot weiter auf einer rund 90-minütigen Fahrt durch den Dschungel und an Dörfern vorbei in den Na­tionalpark Taman Negara. Dieser beeindruckende Regenwald gehört zu den ältesten dieser Welt und bietet eine atemberaubende Flora und Fauna. Sie checken in Ihrem Resort ein und haben die Gelegenheit die Umgebung zu erkunden. Nach dem Abendessen machen Sie sich auf zu einem nächtlichen Waldspaziergang. Hier sind Sie in tierischer Ge­sell­­schaft: Tapire, Wild­schweine, Bären, Ele­­fan­ten, Ti­ger und jede Menge Affen... Halten Sie die Augen offen!

2 . Tag Taman Negara (F, M, A) Nach dem Frühstück unternehmen Sie eine gemütliche Wanderung durch den nahegelegenen Wald bis zum Terasek Hill. Dieser liegt etwa 345 Meter über dem Meeresspiegel und bietet trotz seiner geringen Höhe einen herrlichen Aus­blick auf den umliegenden Regenwald und die Bergketten des Taman Negara. Bei klarer Sicht kann man den «Gunung Tahan», den höchsten Gipfel der malaysischen Halbinsel, in der Ferne sehen. Am Nachmittag fahren Sie mit dem Boot nach Lata Berkoh zu einem Wasserfall mit Bade­mög­­lich­keit.

3 . Tag Taman Negara – Cameron Highlands (F, M) Sie verlassen den Natio­nalpark und ge­­langen per Wassertaxi zum anderen Flussufer. Die anschliessende, rund 4-stündige Fahrt, führt durch üppig grünes Hin­ter­land in die Berge zu den Cameron High­lands. Die Durch­schnitts­tem­pe­ratur von «frischen» 22 °C und die liebliche, hüglige Land­­schaft locken viele Be­sucher an. Besuchen Sie den Gemüsemarkt und unternehmen Sie einen Spaziergang rund um Tanah Rata, bevor Sie in Ihrem Hotel einchecken.

4 . Tag Cameron Highlands – Ipoh (F, M) Heute besuchen Sie eine Teeplantage und eine Teefabrik (montags ge­schlossen). In einem Café können Sie einen Tee probieren und die wunderschöne Aussicht über die Plantagen geniessen. Es folgt eine 2-stündige Fahrt in die geschichts­trächtige Stadt Ipoh mit Halt bei einem Höhlen­tem­pel. Dieser beherbergt beeindruckende Kunstwerke mit verschiedenen Buddha-Statuen, die zwischen natürlichen Stalaktiten und Stalagmiten platziert sind. Danach Weiterfahrt in die charmante Kulturerbstätte Ipoh, die einstige Heimat reicher Minenbesitzer während der Blütezeit des Zinnabbaus in den 1920er Jahren. Auf einem Spaziergang entlang des Ipoh Heritage Trail haben Sie die Möglichkeit, die reiche Geschichte und das kulturelle Erbe dieser Stadt zu entdecken.

5 . Tag Ipoh – Pangkor Laut oder Penang (F, M) Nach dem Frühstück startet Ihre halbtägige Tour durch Ipoh und Sie können die koloniale Architektur historischer Stätten wie zum Beispiel dem «Birch Memorial Clock Tower» oder der «City Hall» bewundern. Doch Ipoh hat noch eine andere Seite zu entdecken: Faszinierende Strassenkunstinstallationen und Wandmalereien erzählen die Geschichte dieser bezaubernden Stadt. Nach der Tour geht Ihre Reise weiter nach Lumut und mit dem Hotelboot nach Pangkor Laut oder in Richtung Norden nach Penang.