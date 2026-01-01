Authentisches Malaysia ab Kuala Lumpur
Authentisches Malaysia ab Kuala Lumpur
ab CHF 1340.– / pro Person
ab Kuala Lumpur bis Pangkor Laut oder Penang
Highlights:
- Taman Negara Nationalpark
- Vielfältige Flora & Fauna
- Bootsfahrt im Regenwald
- Wanderung mit tollem Ausblick
- Erfrischendes Bad beim Wasserfall
- Fruchtbare Cameron Highlands
- Besuch einer Teeplantage & -fabrik
- Höhlentempel mit Stalaktiten
- Ipoh's geschichtsträchtige Altstadt
- Street-Art & Architektur in Ipoh
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kuala Lumpur – Labu Sentral – Taman Negara (A)
Nach einer 3-stündigen Fahrt durch abwechslungsreiche Landschaften erreichen Sie Labu Sentral. Von hier aus geht es mit dem öffentlichen Boot weiter auf einer rund 90-minütigen Fahrt durch den Dschungel und an Dörfern vorbei in den Nationalpark Taman Negara. Dieser beeindruckende Regenwald gehört zu den ältesten dieser Welt und bietet eine atemberaubende Flora und Fauna. Sie checken in Ihrem Resort ein und haben die Gelegenheit die Umgebung zu erkunden. Nach dem Abendessen machen Sie sich auf zu einem nächtlichen Waldspaziergang. Hier sind Sie in tierischer Gesellschaft: Tapire, Wildschweine, Bären, Elefanten, Tiger und jede Menge Affen... Halten Sie die Augen offen!
2. Tag Taman Negara (F, M, A)
Nach dem Frühstück unternehmen Sie eine gemütliche Wanderung durch den nahegelegenen Wald bis zum Terasek Hill. Dieser liegt etwa 345 Meter über dem Meeresspiegel und bietet trotz seiner geringen Höhe einen herrlichen Ausblick auf den umliegenden Regenwald und die Bergketten des Taman Negara. Bei klarer Sicht kann man den «Gunung Tahan», den höchsten Gipfel der malaysischen Halbinsel, in der Ferne sehen. Am Nachmittag fahren Sie mit dem Boot nach Lata Berkoh zu einem Wasserfall mit Bademöglichkeit.
3. Tag Taman Negara – Cameron Highlands (F, M)
Sie verlassen den Nationalpark und gelangen per Wassertaxi zum anderen Flussufer. Die anschliessende, rund 4-stündige Fahrt, führt durch üppig grünes Hinterland in die Berge zu den Cameron Highlands. Die Durchschnittstemperatur von «frischen» 22 °C und die liebliche, hüglige Landschaft locken viele Besucher an. Besuchen Sie den Gemüsemarkt und unternehmen Sie einen Spaziergang rund um Tanah Rata, bevor Sie in Ihrem Hotel einchecken.
4. Tag Cameron Highlands – Ipoh (F, M)
Heute besuchen Sie eine Teeplantage und eine Teefabrik (montags geschlossen). In einem Café können Sie einen Tee probieren und die wunderschöne Aussicht über die Plantagen geniessen. Es folgt eine 2-stündige Fahrt in die geschichtsträchtige Stadt Ipoh mit Halt bei einem Höhlentempel. Dieser beherbergt beeindruckende Kunstwerke mit verschiedenen Buddha-Statuen, die zwischen natürlichen Stalaktiten und Stalagmiten platziert sind. Danach Weiterfahrt in die charmante Kulturerbstätte Ipoh, die einstige Heimat reicher Minenbesitzer während der Blütezeit des Zinnabbaus in den 1920er Jahren. Auf einem Spaziergang entlang des Ipoh Heritage Trail haben Sie die Möglichkeit, die reiche Geschichte und das kulturelle Erbe dieser Stadt zu entdecken.
5. Tag Ipoh – Pangkor Laut oder Penang (F, M)
Nach dem Frühstück startet Ihre halbtägige Tour durch Ipoh und Sie können die koloniale Architektur historischer Stätten wie zum Beispiel dem «Birch Memorial Clock Tower» oder der «City Hall» bewundern. Doch Ipoh hat noch eine andere Seite zu entdecken: Faszinierende Strassenkunstinstallationen und Wandmalereien erzählen die Geschichte dieser bezaubernden Stadt. Nach der Tour geht Ihre Reise weiter nach Lumut und mit dem Hotelboot nach Pangkor Laut oder in Richtung Norden nach Penang.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer mit Klimaanlage in Erstklasshotels/best verfügbaren Hotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Stadthotel Kuala Lumpur bis Lumut (für Pangkor Laut Resort) oder Penang
- Privattour mit Englisch sprechendem Fahrer/Reiseleitung
- Bootstransfer Labu Sentral–Taman Negara und Aktivitäten mit anderen Teilnehmern
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 1340.– / pro Person