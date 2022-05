Die im Norden der Insel Borneo gelegene Hauptstadt des malaysischen Bundesstaat Sabah ist ein wahres Tropenparadies, in dem Taucher und Schnorchler ideale Bedingungen vorfinden. Erholungssuchende zieht es an die herrlichen Strände, wo schneeweisser Sand und ein kristallklares Meer für Badefreuden der Extraklasse sorgen. Einen Eindruck von der lokalen Kultur erhalten Sie im Staatsmuseum, das in einem für die Region typischen Langhaus untergebracht ist. Noch näher in Kontakt mit Land und Leuten kommen Sie auf dem Central Market oder dem Filipino Market, wo Sie manch hübsches Souvenir erstehen können. Lassen Sie es sich dort keinesfalls entgehen, die lokalen Spezialitäten zu kosten. Unsere fachkundigen Asien Spezialisten halten noch viel mehr spannende Reisetipps für Sie bereit. Sprechen Sie sie einfach an!