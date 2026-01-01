Die 144 Zimmer und Villen sind in einem modernen thailändischen Stil mit Holzböden und hellen Farben eingerichtet. Alle sind ausgestattet mit Badezimmer mit Regendusche, Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar/Kühlschrank, Tee-/Kaffekocher und Safe.

Deluxe (74): Die 45 m² grossen Zimmer liegen in zwei Gebäuden beidseits der Lobby. Sie verfügen über einen Balkon mit schöner Gartensicht sowie ein Schlafsofa.

Deluxe Villa (54): Die 70 m² grossen Villen liegen verteilt in der Gartenanlage und haben eine Terrasse mit Sonnenliege.

Ein erhöhter Liegebereich mit zwei Matratzen an der Fensterfront dient als gemütliche Lounge. Das Badezimmer verfügt über eine zusätzliche Badewanne.

Family Villa (10): Gleiche Grösse und Ausstattung wie die Deluxe Villa, jedoch mit einer Kinderecke mit Kajütenbett anstelle des Liegebereichs. Das untere Bett ist 180cm, das obere 90cm breit und bietet somit genügend Platz für bis zu drei Kinder.

Pool Villa (4): Gleiche Ausstattung wie die Deluxe Villa, jedoch 110 m² gross und mit einem privaten Pool auf der Terrasse. Die Villen liegen in der Gartenanlage nahe beim Strand und haben raumhohe Fensterfronten zum Garten.