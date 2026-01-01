La Solaya Khao Lak
Khao Lak
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools, der Hauptpool im Innenhof sowie ein zweiter direkt am Strand mit Blick aufs Meer. Im «Club Stella» stehen Billard, Töggelikasten, Spielkonsolen und Brettspiele bereit. Fitness im Hotel sowie kann das Spa vom benachbarten Schwesterhotel La Flora Khao Lak genutzt werden.
Lage
Direkt am schönen Bang Niang Strand gelegen. Zahlreiche Einkaufsläden und Restaurants sowie der Nachtmarkt befinden sich in Gehdistanz. Der Flughafen Phuket erreicht man in ca. 75 Fahrminuten.
Angebot
Das Restaurant «SolMare» liegt direkt am Strand und serviert thailändische und internationale Küche sowie frischen Fisch und Meeresfrüchte, wahlweise im Innenbereich oder auf der Terrasse mit Blick aufs Meer. Am Pool am Strand befindet sich die Poolbar «SolBar», die man auch vom Wasser aus erreicht. Die «Riva Bar» am Hauptpool bietet Cocktails sowie einfache Gerichte wie Pizza, Burger, Pasta und Salate. Im «Club Stella» gibt es tagsüber Kaffee, Smoothies und Gebäck, abends Cocktails.
Zimmer
Die 144 Zimmer und Villen sind in einem modernen thailändischen Stil mit Holzböden und hellen Farben eingerichtet. Alle sind ausgestattet mit Badezimmer mit Regendusche, Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar/Kühlschrank, Tee-/Kaffekocher und Safe.
Ein erhöhter Liegebereich mit zwei Matratzen an der Fensterfront dient als gemütliche Lounge. Das Badezimmer verfügt über eine zusätzliche Badewanne.
Die 144 Zimmer und Villen sind in einem modernen thailändischen Stil mit Holzböden und hellen Farben eingerichtet. Alle sind ausgestattet mit Badezimmer mit Regendusche, Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar/Kühlschrank, Tee-/Kaffekocher und Safe.
Deluxe (74): Die 45 m² grossen Zimmer liegen in zwei Gebäuden beidseits der Lobby. Sie verfügen über einen Balkon mit schöner Gartensicht sowie ein Schlafsofa.
Deluxe Villa (54): Die 70 m² grossen Villen liegen verteilt in der Gartenanlage und haben eine Terrasse mit Sonnenliege.
Ein erhöhter Liegebereich mit zwei Matratzen an der Fensterfront dient als gemütliche Lounge. Das Badezimmer verfügt über eine zusätzliche Badewanne.
Family Villa (10): Gleiche Grösse und Ausstattung wie die Deluxe Villa, jedoch mit einer Kinderecke mit Kajütenbett anstelle des Liegebereichs. Das untere Bett ist 180cm, das obere 90cm breit und bietet somit genügend Platz für bis zu drei Kinder.
Pool Villa (4): Gleiche Ausstattung wie die Deluxe Villa, jedoch 110 m² gross und mit einem privaten Pool auf der Terrasse. Die Villen liegen in der Gartenanlage nahe beim Strand und haben raumhohe Fensterfronten zum Garten.
ab CHF 52.– / pro Person
Loading map...