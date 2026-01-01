1 . Tag Phnom Penh/Sihanoukville – Shinta Mani Wild (A) Die Anreise allein ist schon ein Abenteuer: Nach einer zwei- bis dreistündigen Fahrt durch den Dschungel gleiten Sie zum krönenden Abschluss per Zipline direkt in die «Landing Zone Bar» – ein Adrenalinkick der besonderen Art.

2 . Tag Shinta Mani Wild (F, M, A) Das vielfältige Aktivitätsangebot lässt kaum Zeit für Langeweile. Je nach Saison stellen Sie gemeinsam mit dem flexiblen Team Ihr persönliches Programm zusammen. Ob Dschungelwanderungen für jedes Niveau, Mountainbiking, Kajakfahrten auf dem Fluss, Bootsausflüge, Jeep- oder Motorradtouren, Ziplining, Fliegenfischen oder Khmer-Kochkurse – hier findet jeder sein Highlight.

3 . Tag Shinta Mani Wild (F, M, A) Erleben Sie Naturschutz an vorderster Front bei der Teilnahme an einer Anti-Wilderei-Patrouille, bei der Sie mit den bewaffneten Rangern Fallen und Lager von Wilderern aufspüren und manchmal Tiere befreien, begleiten Sie die Naturforscher beim Auswerten von Wildtierauf­zeichnungen oder beobachten Sie Schmetterlinge und Vögel. Nach einem erlebnisreichen Tag lädt der wunderschöne Pool zum Entspannen ein. Geniessen Sie eine Massage oder traditionelle Heilanwendungen im Spa oder einfach dort, wo es Ihnen am besten gefällt. Am Abend erwarten Sie spektakuläre Picknicks und Cocktailrunden an aussergewöhnlichen Orten.

4 . Tag Shinta Mani Wild – Phnom Penh/Sihanoukville (F, M) Nutzen Sie den Morgen, um noch einmal das einzigartige Ambiente zu geniessen, bevor Sie die Rückfahrt nach Phnom Penh oder Sihanoukville für Ihre Weiterreise oder den Beginn Ihrer Badeferien antreten.