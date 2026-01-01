Mystisches Angkor ab Siem Reap

1 . Tag Siem Reap (M) Nach Ankunft in Siem Reap Transfer in Ihr Hotel. Zum Auftakt Ihrer Reise steht ein Besuch des wohl berühmtesten Tempels auf dem Programm: Angkor Wat. Das grösste sakrale Bauwerk der Welt beeindruckt nicht nur durch seine majestätische Architektur, sondern auch durch ein Steinvolumen, das jenem der Cheops-Pyramide in Ägypten ebenbürtig ist. Zum Abschluss des Tages nehmen Sie an einer traditionellen Segnungszeremonie der Khmer teil, die von mehreren Mönchen durchgeführt wird. Sie soll die Schatten der Vergangenheit vertreiben und Glück und Segen für das kommende Jahr bringen.

2 . Tag Siem Reap (F, M, A) Heute besuchen Sie die schönsten Tempel rund um Angkor Wat. Frühmorgens, wenn es noch weniger Besucher hat, besich­tigen Sie den von Wurzeln und Ästen umschlungenen Ta Prohm Tempel. Sie verlassen diese mit mystischem Charme versehenen Stätten durch das imposante North Gate, welches verlassen mitten im Dschungel steht. Es folgt der Besuch des Hindutempels Banteay Samre. Nach einer halben Stunde Autofahrt erreichen Sie Banteay Srei. Dieser zauberhafte, aus rotem Sandstein erbaute Tempel, ist dem hinduistischen Gott Shiva gewidmet. Nach einem leckeren Mittag­essen besuchen Sie eine Seidenfabrikationsstätte, wo mit tradtionellen Metho­den und Techniken handgemachte Stoffe hergestellt werden. Danach setzen Sie Ihre Tempelbesichtigungen fort mit dem Süd­lichen Tor der Stadt von Angkor Thom. Wei­tere Tempel­anlagen wie der Bayon Tempel, die Elephant Terrace und die Terrace of the Leper King werden Sie begeistern. Während des Abendessens wer­den Sie mit klassischen Apsara Tanz­dar­bietungen unterhalten.

3 . Tag Siem Reap (F, M) Frühmorgens besuchen Sie den beeindruckenden Tempelkomplex Preah Khan, ein weitläufiges Areal mit von Wurzeln überwachsenen Mauern und kunstvoll verzierten Hallen. Einst diente er als buddhistische Universität und königliche Residenz. Im Anschluss besuchen Sie das «APOPO Visitor Center». APOPO trainiert Riesenratten, um Leben zu retten: Die sogenannten «HeroRats» können den Sprengstoff in Landminen erschnüffeln und helfen so, ganze Landstriche zu entminen. Das Besuchszentrum bietet spannende Einblicke in dieses eindrückliche Projekt und zeigt, wie diese ungewöhnlichen Helfer arbeiten. Danach besuchen Sie «Les Artisans d’Angkor», wo kunstvoll gefertigte lokale Handwerksprodukte erworben werden können. Nach dem Mittagessen endet Ihre Rundreise mit dem Transfer zu Ihrem Hotel im Stadtzentrum.