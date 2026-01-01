Das Weltwunder Angkor aktiv erleben ab Siem Reap

1 . Tag Siem Reap (M) Nach Ankunft in Siem Reap Transfer ins Hotel. Sollten Sie am Vormittag eintreffen, besichtigen Sie gleich die Roluos Gruppe, eine der ältesten Tempelanlagen der Khmer und Vorläufer der grossen Angkor-Architektur. Zum Mittagessen geht es ins «Haven» (MO geschlossen), ein Ausbildungsrestaurant, das benachteiligten Jugendlichen neue Perspektiven bietet. Anschliessend Besuch von «Les Artisans d’Angkor», wo traditionelle Handwerkskünste wie Steinmetzarbeit und Seidenmalerei auf höchstem Niveau gepflegt werden. Mit einem Tuk-Tuk, dem allgegenwärtigen Dreirad Kambodschas, fahren Sie durch das lebendige Strassenbild bis nach Angkor Wat. Die gewaltige Tempelanlage ist majestätisch, mystisch, überwältigend – das grösste sakrale Bauwerk der Welt und Sinnbild der einstigen Hochkultur der Khmer, errichtet in nur drei Jahrzehnten aus Millionen von Sandsteinquadern.

2 . Tag Siem Reap (F, M, A) Frühmorgens, wenn noch wenig Besucher unterwegs sind, übernehmen Sie beim Eingang zu den Tempelanlagen Ihr Velo und los geht die Entdeckungstour. Sie starten mit dem geheimnisvollen Ta Prohm, dessen Mauern von mächtigen Wurzeln durchzogen sind. Der Tempel wurde von französischen Forschern entdeckt und zählt zu den grössten der Angkor-Region. Durch das imposante North Gate, das mitten im Dschungel steht, verlassen Sie die Anlage. Zum Mittagessen kehren Sie in ein hübsches Restaurant ein. Danach führt die Fahrt auf schattigen Wegen weiter zum Bayon Tempel mit seinen rätselhaften Steingesichtern und zur Elefantenterrasse. Reine Fahrzeit auf dem Velo: ca. vier Stunden. Während des Abendessens werden Sie mit klassischen Apsara Tanzdarbietungen unterhalten.

3 . Tag Siem Reap (F, M) Mit dem Auto geht es zum heiligen Berg Phnom Kulen, wo im Jahr 802 n. Chr. das Angkor-Zeitalter begann. Sportliche Gäste können den Gipfel auf einer anspruchsvollen, rund 3½-stündigen Wanderung erreichen. Picknick Mittagessen unterwegs. Alternativ besuchen Sie das «Kulen Elephant Forest» und begleiten die Elefanten auf einem Spaziergang durch ihren natürlichen Lebensraum. Mittagessen im Camp. (Kosten CHF 105.– pro Person, buchbar im Voraus oder vor Ort.) Am Nachmittag besichtigen Sie Banteay Samre, einen stillen Tempel aus dem 12. Jahrhundert, erbaut aus dem gleichen rötlichen Sandstein wie Banteay Srei – oft übersehen, aber gerade deshalb besonders eindrucksvoll. Am Abend erwartet Sie der Phare Zirkus: eine kreative, energiegeladene Show und zugleich ein soziales Projekt, das jungen Menschen neue Perspektiven eröffnet.

4 . Tag Siem Reap (F, M) Heute Morgen unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf dem Tonle Sap See und erleben das Leben auf einem schwimmenden Dorf. Während der Trockenperiode besuchen Sie alternativ das «APOPO Visitor Center». Hier werden afrikanische Riesenratten, sogenannte «HeroRats», ausgebildet, um Landminen zu erschnüffeln und so ganze Gebiete zu entminen. Das Zentrum bietet faszinierende Einblicke in dieses lebensrettende Projekt. Nach dem Mittagessen endet die Rundreise mit dem Transfer zu Ihrem Hotel im Stadtzentrum.