Im Wilden Westen Kambodschas ab Siem Reap

1 . Tag Siem Reap - Battambang (M, A) Am Morgen fahren Sie von Siem Reap nach Battambang. Unterwegs besuchen Sie ein schwimmendes Dorf am Tonle Sap See. Mit einem traditionellen Boot tuckern Sie auf dem See, treffen auf umtriebige Fischer und erleben den Alltag ihres Lebens auf dem Wasser. Im Laufe des Nachmittags erreichen Sie die Provinz­stadt Battambang mit ihren zahlreichen Gebäuden aus der Kolonialzeit. Geniessen Sie den Sonnen­unter­gang während eines Spazierganges am Ufer des Sangker Flusses entlang. Abends kosten und geniessen Sie während eines Spazierganges im Rahmen einer Foodtour lokale Spezialitäten und kleine Snacks.

2 . Tag Battambang (F, M, A) Heute besuchen Sie ein kleines Dorf und sehen, wie getrocknete Bananen, Reispapier und andere lokale Deli­katessen hergestellt werden. Es folgt der Besuch bei «Phare Ponleu Selpak», einem Projekt, welches benachteiligten Kindern eine Aus­bildung ermöglicht (geschlossen an Wochenenden und Feier­tagen). Später unternehmen Sie eine Ausfahrt der ganz besonderen Art: Im Bambuszug, der den hiesigen Dorfbewohnern den Transport von Waren und Personen erleichtert, fahren Sie durch wunderschöne Landschaften und Reisfelder. Zum Ende des Tages spazieren Sie durch die hübsche Stadt Battambang und entdecken ihre interessante koloniale Geschichte.

3 . Tag Battambang - Farmhouse Resort & Spa (F, M, A) Frühmorgens Besuch des quirligen Marktes von Battambang bevor Ihre rund fünfstündige Reise in den «Wilden Westen» Kambodschas weitergeht. Unterwegs halten Sie in einem kleinen Steinmetzdorf wo Sie das rurale Leben Kambodschas entdecken. Mittags erreichen Sie das Farmhouse Resort & Spa. Erholen Sie sich am hübschen Swimmingpool oder gönnen Sie sich eine wohltuende Massage. Abend­essen im Farmhouse Restaurant.

4 . Tag Farmhouse Resort & Spa (F, M, A) Im Rahmen einer Farmtour erhalten Sie einen vertieften Ein­blick in die Strukturen und die Arbeit des innovativen, ganzheitlichen Sozialprojektes und besuchen deren verschiedenen Cluster-Projekte sowie die Smiling Gecko Schule (ausser an Wochenenden, Feiertagen und Schulferien). Nach dem Mit­tag­essen unternehmen Sie einen Ausflug zu einem Tempelberg mit einem beeindruckenden 500 Jahre alten buddhistischen Kloster. Von hier oben geniessen Sie eine fantastische Aussicht und einen wunderschönen Sonnenuntergang. (Die Ausflüge an diesem Tag finden mit anderen Reiseteilnehmern statt)

5 . Tag Farmhouse Resort & Spa - Koh Kong (F, M, A) Rund fünfstündige Weiterreise in die Provinz Koh Kong. Die Provinz liegt fernab der Touristenpfade im abgelegenen Südwesten des Landes und wird von der Kardamom-Bergkette, einsamen Flussläufen und einem der grössten zusammenhängenden tropischen Regenwälder Südostasiens geprägt. In diesem Ökosystem aus dichtem Dschungel und wilden Strömen verbirgt sich eine exotische und vielfältige Flora und Fauna – darunter wilde Elefanten und Sonnenbären. 1993 wurde hier der Botum Sakor Nationalpark eingerichtet, das grösste Schutzgebiet des Landes.



Das letzte Stück fahren Sie mit einem Boot durch den tiefen Dschungel. Willkommen im Cardamon Tented Camp. Es erwarten Sie Ruhe, Natur pur und Glamping! Das nachhaltig geführte und sich stark für den Schutz der lokalen Flora und Fauna einsetzende Zeltcamp liegt in einem Schutzgebiet und lässt Sie den kambodschanischen Dschungel auf eine sehr ursprüngliche und authentische Art erfahren – ohne dabei den Komfort zu vernachlässigen!

6 . Tag Koh Kong (F, M, A) Am heutigen Morgen unternehmen Sie einen Ausflug im Kajak bis zur alten Ranger Station. Hier lernen Sie viel über den Arbeitsalltag der Wildhüter, das Schutzgebiet und dessen Herausforderungen. Den Rückweg nehmen Sie zu Fuss in Angriff und treffen mit etwas Glück auf Wildtiere wie Makaken, Gibbons oder Nashornvögel. Nach dem Mittagessen im Camp geniessen Sie den Nachmittag zur freien Verfügung.

7 . Tag Koh Kong - Phnom Penh (F) Mit dem Boot des Hotels fahren Sie zurück nach Trapeang Rung und anschliessende rund fünfstündige Rückfahrt nach Phnom Penh. Von hier aus können Sie auch bequem Badeferien bei Sihanoukville (ca. 3 Std.) oder in Ko Chang/Ko Kood in Thailand (ca. 6 Std. inkl. Fähre/Grenzübertritt) anhängen.