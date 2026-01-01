Canvas & Orchids Retreat Package ab Phnom Penh
Canvas & Orchids Retreat Package ab Phnom Penh
ab CHF 580.– / pro Person
ab/bis Phnom Penh
Highlights:
- Im Tatai Fluss schwimmen
- Am wunderschönen Wasserfall picknicken
- Flora & Fauna auf einer Wanderung entdecken
- Luxuriöse Zelte direkt am Wasser
- Ruhe und Abgeschiedenheit geniessen
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Phnom Penh - Tatai - Canvas & Orchids Retreat
Nach einer rund fünfstündigen Fahrt erreichen Sie Tatai im Südwesten Kambodschas, nahe der thailändischen Grenze. Von hier aus steigen Sie in ein Boot des Hotels und erreichen Ihre traumhafte Unterkunft in knapp 30 Minuten. Das Canvas & Orchids Retreat liegt idyllisch mitten im Regenwald direkt am Tatai Fluss. Geniessen Sie die Ruhe und Abgeschiedenheit dieser Perle Kambodschas.
2. Tag Canvas & Orchids Retreat (F)
Gestalten Sie den Tag ganz nach Ihren Vorlieben – Sie können die Umgebung mit dem Kajak erkunden, den Regenwald mit einem Guide erforschen oder einen Ausflug zum wunderschönen Tatai Wasserfall unternehmen (teilweise mit anderen Teilnehmern und gegen Gebühr). Das Hotelpersonal stellt Ihnen gerne weitere Aktivitäten vor.
3. Tag Canvas & Orchids Retreat - Tatai - Phnom Penh (F)
Mit dem Shuttleboot des Hotels fahren Sie zurück nach Tatai und anschliessende rund fünfstündige Rückfahrt nach Phnom Penh. Von hier aus können Sie auch bequem Badeferien bei Sihanoukville (ca. 3 Std.) oder in Ko Chang/Ko Kood in Thailand (ca. 6 Std. inkl. Fähre/Grenzübertritt) anhängen.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer Island Family Tent
- Tour ohne Reiseleitung
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Phnom Penh
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 580.– / pro Person