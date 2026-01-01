Canvas & Orchids Retreat Package ab Phnom Penh

Das Canvas & Orchids Retreat befindet sich mitten im Cardamom Regenwald und legt viel Wert auf Nachhaltigkeit. Sie übernachten in einem komfortablen schwimmenden Zelt. Direkt von Ihrer eigenen Terrasse aus können Sie sich im kühlenden Wasser des Tatai Flusses erfrischen. Ruhe, Verwöhnung und Entspannung werden hier grossgeschrieben. Sie können aber auch aktiv unterwegs sein! Besuchen Sie die Tatai Wasserfälle, unternehmen Sie Erkundungstouren im Kajak oder machen Sie eine Dschungelwanderung. Ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis erwartet Sie.