Überland von Phnom Penh nach Angkor ab Phnom Penh
Überland von Phnom Penh nach Angkor ab Phnom Penh
ab CHF 550.– / pro Person
ab Phnom Penh bis Siem Reap
Highlights:
- Besuchen Sie den Spinnen Markt in Skun
- Bestaunen Sie eine Tempelanlage aus dem 11. Jahrhundert
- Entdecken Sie weitere spezielle Tempel
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Phnom Penh - Skun - Kampong Thom (M, A)
Morgens Fahrt nach Kampong Thom. Die Fahrt dauert cirka drei Stunden. Unterwegs halten Sie in Skun, berühmt für seinen «Spinnen Markt», wo gegrillte Taranteln als lokale Delikatesse gelten. Wer mag, darf kosten! Danach besuchen Sie den gut erhaltenen Tempel Kuhak Nokor aus dem 11. Jahrhundert. In einem nahegelegenen Dorf erleben Sie, wie kunstvoll Buddha Statuen aus Stein gefertigt werden. Am Nachmittag erreichen Sie Kampong Thom.
2. Tag Kampong Thom - Prei Kuk - Siem Reap (F, M)
Etwa 25 km nördlich von Kampong Thom liegt Isanapura, die ehemalige Hauptstadt des Chen-La-Reichs aus präangkorianischer Zeit. Die drei Tempelgruppen beeindrucken mit ihrem starken indischen Einfluss und unterscheiden sich deutlich von den bekannten Khmer-Bauten rund um Angkor. In Kampong Kdei machen Sie Halt bei einer alten Steinbrücke, geschmückt mit einer Naga-Balustrade. Am Nachmittag erreichen Sie Siem Reap.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Stadthotel Phnom Penh bis Stadthotel Siem Reap
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
- Visum für Kambodscha
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 550.– / pro Person