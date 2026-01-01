Überland von Phnom Penh nach Angkor ab Phnom Penh

Morgens Fahrt nach Kampong Thom. Die Fahrt dauert cirka drei Stunden. Unterwegs halten Sie in Skun, berühmt für seinen «Spinnen Markt», wo gegrillte Taranteln als lokale Delikatesse gelten. Wer mag, darf kosten! Danach besuchen Sie den gut erhaltenen Tempel Kuhak Nokor aus dem 11. Jahrhundert. In einem nahegelegenen Dorf erleben Sie, wie kunstvoll Buddha Statuen aus Stein gefertigt werden. Am Nachmittag erreichen Sie Kampong Thom.

Kampong Thom - Prei Kuk - Siem Reap (F, M)

Etwa 25 km nördlich von Kampong Thom liegt Isanapura, die ehemalige Hauptstadt des Chen-La-Reichs aus präangkorianischer Zeit. Die drei Tempelgruppen beeindrucken mit ihrem starken indischen Einfluss und unterscheiden sich deutlich von den bekannten Khmer-Bauten rund um Angkor. In Kampong Kdei machen Sie Halt bei einer alten Steinbrücke, geschmückt mit einer Naga-Balustrade. Am Nachmittag erreichen Sie Siem Reap.