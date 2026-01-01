Auf sechs Stockwerken verteilen sich 106 grosszügige und hübsche Zimmer und Suiten in intensiven, natürlichen Farben mit elegantem Plattenboden. Alle bieten eine Sitz- und Arbeitsecke. Die moderne Ausstattung beinhaltet Klimaanlage, Smart TV, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn sowie ein Badezimmer mit Dusche oder Badewanne.

Standard (21): 29 m² grosse Zimmer mit Blick zu einem Innenhof.

Superior City View (25): Grössere Zimmer mit 35 m² und einem gemütlichen Balkon und Sicht auf die Stadt.

Deluxe City View (10): 44 m² gross mit Tagesbett.

Balkon mit Sicht auf die Stadt und Badezimmer mit Badewanne/Dusche.

Superior Pool View (19): Mit 34 m² fast gleiche Grösse und Ausstattung wie Superior City View, aber urbaner gestaltet und mit Sicht vom Balkon auf die grüne Pool Oase des Hotels. Badezimmer mit Dusche.

Deluxe Pool View (12): 38 m² gross und urbaner gestaltet und ebenfalls Sicht auf die grüne Poolanlage.