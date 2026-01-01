Baitong Hotel & Resort
Phnom Penh
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel verfügt über zwei Swimmingpools. Der zentrale «Forest Pool» bildet das grüne Herzstück der Anlage, umgeben von üppiger Vegetation und einem schwebenden Whirlpool, dessen Wasser in den Pool darunter fliesst. Der «Deck Pool» auf der Dachterrasse eignet sich ideal zum Sonnenbaden. Massagen und Behandlungen bietet das «Baitong Spa by Bodia», zudem steht ein Fitness zur Verfügung.
Lage
Das Hotel liegt im Quartier BKK1, dem lebendigen und bei Expats beliebten Herzstück von Phnom Penh. Restaurants, Cafés, Boutiquen und Sehenswürdigkeiten sind zu Fuss oder per Tuk Tuk bequem erreichbar. Der neue internationale Flughafen Techo ist rund 45 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das «Baitong Cafe» im Erdgeschoss ist die ideale Adresse für einen Kaffee zwischendurch. Abends lockt die «Lantern Restaurant & Bar» im sechsten Stock mit Panoramablick über die Stadt, Craft Cocktails und einer entspannten Lounge-Atmosphäre.
Zimmer
Auf sechs Stockwerken verteilen sich 106 grosszügige und hübsche Zimmer und Suiten in intensiven, natürlichen Farben mit elegantem Plattenboden. Alle bieten eine Sitz- und Arbeitsecke. Die moderne Ausstattung beinhaltet Klimaanlage, Smart TV, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn sowie ein Badezimmer mit Dusche oder Badewanne.
Balkon mit Sicht auf die Stadt und Badezimmer mit Badewanne/Dusche.
Auf sechs Stockwerken verteilen sich 106 grosszügige und hübsche Zimmer und Suiten in intensiven, natürlichen Farben mit elegantem Plattenboden. Alle bieten eine Sitz- und Arbeitsecke. Die moderne Ausstattung beinhaltet Klimaanlage, Smart TV, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn sowie ein Badezimmer mit Dusche oder Badewanne.
Standard (21): 29 m² grosse Zimmer mit Blick zu einem Innenhof.
Superior City View (25): Grössere Zimmer mit 35 m² und einem gemütlichen Balkon und Sicht auf die Stadt.
Deluxe City View (10): 44 m² gross mit Tagesbett.
Balkon mit Sicht auf die Stadt und Badezimmer mit Badewanne/Dusche.
Superior Pool View (19): Mit 34 m² fast gleiche Grösse und Ausstattung wie Superior City View, aber urbaner gestaltet und mit Sicht vom Balkon auf die grüne Pool Oase des Hotels. Badezimmer mit Dusche.
Deluxe Pool View (12): 38 m² gross und urbaner gestaltet und ebenfalls Sicht auf die grüne Poolanlage.
ab CHF 52.– / pro Person
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