Beschreibung

Einleitung Im «Sense, A Rosewood Spa» können Gäste bei traditionellen Khmer-Heiltherapien entspannen. Der 20 Meter lange Indoor-Swimmingpool und das rund um die Uhr geöffnete Fitness bieten ideale Möglichkeiten zur Erholung und sportlichen Aktivität. Kunstliebhaber kommen in der hoteleigenen Galerie auf ihre Kosten, die Werke lokaler und internationaler Künstler präsentiert.

Lage Das Rosewood Phnom Penh befindet sich im Herzen der Stadt, im Vattanac Capital Tower, und bietet eine hervorragende Anbindung an die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Der Königspalast, das Nationalmuseum und der Zentralmarkt sind bequem zu Fuss erreichbar. Der internationale Flughafen Phnom Penh ist in ca. 30 Fahrminuten erreichbar.​

Angebot Das Restaurant «Brasserie Louis» serviert französische Klassiker und regionale kambodschanische Spezialitäten. Im «Zhan Liang» erleben Gäste authentische chinesische Küche in elegantem Ambiente. «Cuts» bietet erstklassige Steaks und Meeresfrüchte mit beeindruckendem Blick auf die Stadt. Das japanische Restaurant «Iza» begeistert mit Sushi, Robata-Grill und einer Nudelstation. Für süsse Versuchungen sorgt die «Butterfly Patisserie» mit kunstvoll gestalteten Desserts. Die «Living Room» Lounge lädt zu leichten Snacks und Getränken ein, während die «Whisky Library» eine erlesene Auswahl an Whiskys und Zigarren bereithält. Die «Sora» Skybar auf der 37. Etage bietet Cocktails und Tapas mit atemberaubendem Ausblick.