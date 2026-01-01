Raffles Hotel Le Royal
Phnom Penh
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools laden zum Schwimmen und Entspannen ein. Der «Raffles Spa» bietet traditionelle Khmer- sowie moderne Behandlungen in vier Behandlungsräumen, ergänzt durch Sauna, Dampfbad und Jacuzzi. Ein Fitness rundet das Angebot ab.
Lage
Das Raffles Hotel Le Royal befindet sich im Herzen von Phnom Penh, von dort sind die Sehenswürdigkeiten wie der Königspalast, Zentralmarkt und das Nationalmuseum leicht zu erreichen. Zum Internationalen Flughafen Phnom Penh beträgt die Fahrzeit ca. 40 Minuten.
Angebot
Das «Restaurant Le Royal» vereint unter einer handbemalten Decke jahrhundertealte Rezepte der kambodschanischen Königsfamilie mit moderner Khmer-Küche. Die französische Brasserie «Le Phnom 1929» lädt zu entspannten Mahlzeiten in legerer Atmosphäre ein. Die legendäre «Elephant Bar» ist ein Fixpunkt der Phnom Penher Gesellschaft: Ihr Signature Cocktail, die Femme Fatale, kreiert anlässlich des Besuchs von Jacqueline Kennedy 1967, steht noch heute auf der Karte, begleitet von einer der grössten Gin-Selektionen Asiens. Leichte Mahlzeiten und Cocktails lassen sich auf der «Poolside Terrace» unter Frangipanis geniessen.
Zimmer
Die insgesamt 175 komfortabel ausgestatteten Zimmer und Suiten sind alle im Art-Déco-Stil eingerichtet, mit Khmer-Details verfeinert und versprühen einen einzigartigen kolonialen Charme. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Espresso-Kaffeemaschine, Safe und Föhn.
State Room: 33 m² grosse Zimmer mit Stadtblick, im Colonial Wing gelegen.
State Pool View Room: Gleich gross, aber mit Sicht auf den Pool.
Landmark Room: 34 m² gross, ohne Balkon und untergebracht im historischen Hauptgebäude («Heritage Building») mit besonders viel Charakter.
State Room: 33 m² grosse Zimmer mit Stadtblick, im Colonial Wing gelegen.
State Pool View Room: Gleich gross, aber mit Sicht auf den Pool.
Landmark Room: 34 m² gross, ohne Balkon und untergebracht im historischen Hauptgebäude («Heritage Building») mit besonders viel Charakter.
ab CHF 118.– / pro Person
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