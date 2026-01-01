Beschreibung

Einleitung Zwei Swimmingpools laden zum Schwimmen und Entspannen ein. Der «Raffles Spa» bietet traditionelle Khmer- sowie moderne Behandlungen in vier Behandlungsräumen, ergänzt durch Sauna, Dampfbad und Jacuzzi. Ein Fitness rundet das Angebot ab.

Lage Das Raffles Hotel Le Royal befindet sich im Herzen von Phnom Penh, von dort sind die Sehenswürdigkeiten wie der Königspalast, Zentralmarkt und das Nationalmuseum leicht zu erreichen. Zum Internationalen Flughafen Phnom Penh beträgt die Fahrzeit ca. 40 Minuten.

Angebot Das «Restaurant Le Royal» vereint unter einer handbemalten Decke jahrhundertealte Rezepte der kambodschanischen Königsfamilie mit moderner Khmer-Küche. Die französische Brasserie «Le Phnom 1929» lädt zu entspannten Mahlzeiten in legerer Atmosphäre ein. Die legendäre «Elephant Bar» ist ein Fixpunkt der Phnom Penher Gesellschaft: Ihr Signature Cocktail, die Femme Fatale, kreiert anlässlich des Besuchs von Jacqueline Kennedy 1967, steht noch heute auf der Karte, begleitet von einer der grössten Gin-Selektionen Asiens. Leichte Mahlzeiten und Cocktails lassen sich auf der «Poolside Terrace» unter Frangipanis geniessen.