La Rose Suites
Phnom Penh
Beschreibung
Einleitung
Am Salzwasser Swimmingpool können Sie sich nach einem spannenden Besichtigungstag im Schatten der Pflanzen erholen. Im hauseigenen Spa werden Massagen und weitere Anwendungen angeboten. Zudem bietet das Hotel einen Fahrradverleih und Kochkurse an.
Lage
Ruhig in einer Seitenstrasse und trotzdem optimal gelegen, etwa 200 m vom Unabhängigkeitsdenkmal und von der lebendigen «Bassac Lane» entfernt. Auch der Königspalast und die Flusspromenade sowie viele beliebte Restaurants sind gut zu Fuss erreichbar. In ca. 5-10 Fahrminuten erreichen Sie die AEON Shopping Mall mit vielen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Fahrzeit zum Flughafen etwa 60 Fahrminuten.
Angebot
Das à la carte Frühstück kann unbegrenzt und ganztags bestellt werden. Das Restaurant «The Banana Tree» ist auf Khmer Gerichte spezialisiert, serviert aber auch Köstlichkeiten der internationalen Küche. Tägliche Apsara Tanzvorführung am Abend.
Zimmer
Insgesamt 68 grosszügige Zimmer mit moderner Ausstattung, wie Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Grosses Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche.
La Rose Junior Suite (47): 45 m² grosse Zimmer mit Stadtsicht.
La Rose Junior Suite Balcony (8): Gleich grosse Zimmer, jedoch mit hübschem Balkon.
La Rose Junior Suite (47): 45 m² grosse Zimmer mit Stadtsicht.
La Rose Junior Suite Balcony (8): Gleich grosse Zimmer, jedoch mit hübschem Balkon.
ab CHF 94.– / pro Person
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