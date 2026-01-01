Beschreibung

Einleitung Am Salzwasser Swimmingpool können Sie sich nach einem spannenden Besichtigungstag im Schatten der Pflanzen erholen. Im hauseigenen Spa werden Massagen und weitere Anwendungen angeboten. Zudem bietet das Hotel einen Fahr­radverleih und Kochkurse an.

Lage Ruhig in einer Seitenstrasse und trotzdem optimal gelegen, etwa 200 m vom Unabhängigkeits­denkmal und von der lebendigen «Bassac Lane» entfernt. Auch der Königspalast und die Fluss­promenade sowie viele beliebte Restaurants sind gut zu Fuss erreichbar. In ca. 5-10 Fahrminuten erreichen Sie die AEON Shopping Mall mit vielen Einkaufs- und Unter­haltungs­möglichkeiten. Fahr­zeit zum Flughafen etwa 60 Fahrminuten.

Angebot Das à la carte Frühstück kann unbegrenzt und ganztags bestellt werden. Das Restaurant «The Banana Tree» ist auf Khmer Gerichte spezialisiert, serviert aber auch Köstlich­keiten der internationalen Küche. Tägliche Apsara Tanz­vorführung am Abend.