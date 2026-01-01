Chaiya Palace Hotel
Phnom Penh
Beschreibung
Einleitung
Der kompakte «Joulsa Infinity Pool» auf dem Dach bietet spektakuläre 360-Grad-Ausblicke über die Stadt und den Fluss. Der «Kesar Spa» verwöhnt mit professionellen Behandlungen, Sauna und Dampfbad sorgen für Entspannung. Ein Fitness steht zur Verfügung.
Lage
Das Chaiya Palace liegt sehr zentral in der Hauptstadt. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie der Königspalast, die Flusspromenade und verschiedene Einkaufszentren sind zu Fuss oder in wenigen Fahrminuten erreichbar. Zahlreiche Restaurants und Bars befinden sich in der unmittelbaren Umgebung. Der internationale Flughafen Phnom Penh ist rund 45 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das «Savory Restaurant» serviert internationale und asiatische Küche in elegantem Ambiente. Auf dem Dach lädt die «Sky Bar» zum Sundowner mit Panoramablick über Phnom Penh und den Fluss ein.
Zimmer
Die 44 modernen Zimmer und Suiten sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Espresso-Kaffeemaschine, Safe und Föhn und verfügen alle über einen kleinen Balkon.
Deluxe (10): 33 m² gross, liegen zwischen der 2. und 5. Etage.
Premier (25): gleich gross, aber liegen zwischen der 6. und 12. Etage.
Chaiya Suite (9): 40 m² grosse Suite mit separatem Wohnbereich und Badewanne, liegt zwischen der 3. und 12. Etage.
Deluxe (10): 33 m² gross, liegen zwischen der 2. und 5. Etage.
Premier (25): gleich gross, aber liegen zwischen der 6. und 12. Etage.
Chaiya Suite (9): 40 m² grosse Suite mit separatem Wohnbereich und Badewanne, liegt zwischen der 3. und 12. Etage.
ab CHF 45.– / pro Person
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