Beschreibung

Einleitung Der kompakte «Joulsa Infinity Pool» auf dem Dach bietet spektakuläre 360-Grad-Ausblicke über die Stadt und den Fluss. Der «Kesar Spa» verwöhnt mit professionellen Behandlungen, Sauna und Dampfbad sorgen für Entspannung. Ein Fitness steht zur Verfügung.

Lage Das Chaiya Palace liegt sehr zentral in der Hauptstadt. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie der Königspalast, die Flusspromenade und verschiedene Einkaufszentren sind zu Fuss oder in wenigen Fahrminuten erreichbar. Zahlreiche Restaurants und Bars befinden sich in der unmittelbaren Umgebung. Der internationale Flughafen Phnom Penh ist rund 45 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das «Savory Restaurant» serviert internationale und asiatische Küche in elegantem Ambiente. Auf dem Dach lädt die «Sky Bar» zum Sundowner mit Panoramablick über Phnom Penh und den Fluss ein.