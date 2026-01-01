Die idyllische Insel mit feinstem, weissen Sandstrand ist umringt vom türkisblauen Meer und einem intakten Korallenriff, das sich über 11 Kilometer erstreckt. Die Gäste teilen sie ausschliesslich mit einigen Angestellten und begegnen auf langen Strandspaziergängen höchstens Zugvögeln und nistenden Schildkröten. Naturliebhaber, Honeymooner und Ruhesuchende sind hier perfekt aufgehoben. Im offen gestalteten Restaurant werden die Gäste mit Gerichten mit lokalen Einflüssen, Fisch und Meeresfrüchten verwöhnt.

Die Plattform des historischen Leuchtturms aus dem 19. Jahrhundert ist ein wunderbarer Platz, um den Sonnenuntergang bei einem Drink zu geniessen. Zusätzlich wird den Gästen ein kleines Spa, ein Fitnesscenter mit Meerblick und ein Kids Club geboten. WiFi ist verfügbar.