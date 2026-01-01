LABA Fanjove Island
Fanjove Island
Beschreibung
Einleitung
Die idyllische Insel mit feinstem, weissen Sandstrand ist umringt vom türkisblauen Meer und einem intakten Korallenriff, das sich über 11 Kilometer erstreckt. Die Gäste teilen sie ausschliesslich mit einigen Angestellten und begegnen auf langen Strandspaziergängen höchstens Zugvögeln und nistenden Schildkröten. Naturliebhaber, Honeymooner und Ruhesuchende sind hier perfekt aufgehoben. Im offen gestalteten Restaurant werden die Gäste mit Gerichten mit lokalen Einflüssen, Fisch und Meeresfrüchten verwöhnt.
Die Plattform des historischen Leuchtturms aus dem 19. Jahrhundert ist ein wunderbarer Platz, um den Sonnenuntergang bei einem Drink zu geniessen. Zusätzlich wird den Gästen ein kleines Spa, ein Fitnesscenter mit Meerblick und ein Kids Club geboten. WiFi ist verfügbar.
Zimmer
Die grosszügigen Beach Villas bieten viel Privatsphäre und einen direkten Zugang zum Strand. Sie sind vorwiegend aus natürlichen Materialien erbaut und verfügen neben einem Badezimmer mit Dusche, Minibar, Safe, Ventilator, auch über eine Aussendusche, ein Strandpavillon mit Liegen sowie eine Veranda mit Hängematte. Die Coral Villas sind gleich eingerichtet, befinden sich jedoch auf der Westseite der Insel bei den Korallenfelsen, der Zugang zum Meer erfolgt über Treppen. Ebenfalls sind Family Beach Villas und die 2 Bedroom The Coral Manor verfügbar.
Gratis-Sport
Schnorcheln, Kajak, SUP, 1 x Delfinsafari, Dhowsegeln, Fitnessraum.
Sport gegen Gebühr
Tauchen, Ausflüge nach Mafia Island (Walhaie von ca. Mitte Oktober - Mitte März).
ab CHF 997.– / pro Person
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