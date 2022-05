Hazyview Hotels

Aufgrund seiner günstigen Lage sind Hazyview Reisen ideal für Südafrika Safaris. Egal, ob Sie eine ausgedehnte Wanderung in den nahe gelegenen Drakensbergen unternehmen möchten oder ein Ausflug in den legendären Krüger Nationalpark ansteht, der Ort Hazyview ist ein schöner Ausgangspunkt für viele herrliche Erlebnisse während Südafrika Reisen und ermöglicht es Ihnen so atemberaubende Orte wie das Goldgräberstädtchen Pilgrim's Rest, den Blyde River Canyon zu besuchen. Ebenfalls sehr interessant sind auch Dörfer des dort lebenden Stammes der Shangana. Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Spezialisten für weitere Informationen.