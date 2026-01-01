Das Chiawa Camp gehört zu den besten Camps in Zambia. Das äusserst grosszügige und reetgedeckte Haupthaus bietet einen fantastischen Blick auf den Fluss und das gegenüberliegende Ufer von Zimbabwe. Geniessen Sie die köstlichen Mahlzeiten und den hervorragenden Service der Lodge. Geniessen Sie nach einer Pirschfahrt auf der grosszügigen Terrasse den atemberaubenden Ausblick auf den Zambezi Fluss und beobachten Sie die Tiere im Wasser sowie auch an Land oder gönnen Sie sich eine Abkühlung im Pool.

Die Lodge ist umgeben von einem dicht bewachsenen Busch, wunderschönen Lagunen, Wald mit eindrucksvollen Bäumen unterschiedlicher Arten und offenem Grasland, was den diversen Tierarten einen angemessenen Lebensraum bietet.