Chiawa Camp
Lower Zambezi
Beschreibung
Einleitung
Luxuriöses und mehrfach ausgezeichnetes Camp an unbeschreiblich schöner Lage.
Lage
Direkt am Ufer des mächtigen Zambezi Flusses, im Herzen des Lower Zambezi Nationalparks und inmitten einer schönen Garten- und Baumlandschaft gelegen.
Angebot
Das Chiawa Camp gehört zu den besten Camps in Zambia. Das äusserst grosszügige und reetgedeckte Haupthaus bietet einen fantastischen Blick auf den Fluss und das gegenüberliegende Ufer von Zimbabwe. Geniessen Sie die köstlichen Mahlzeiten und den hervorragenden Service der Lodge. Geniessen Sie nach einer Pirschfahrt auf der grosszügigen Terrasse den atemberaubenden Ausblick auf den Zambezi Fluss und beobachten Sie die Tiere im Wasser sowie auch an Land oder gönnen Sie sich eine Abkühlung im Pool.
Die Lodge ist umgeben von einem dicht bewachsenen Busch, wunderschönen Lagunen, Wald mit eindrucksvollen Bäumen unterschiedlicher Arten und offenem Grasland, was den diversen Tierarten einen angemessenen Lebensraum bietet.
Zimmer
Die 9 geräumigen und luxuriösen Safarizelte sind komfortabel eingerichtet, stehen auf erhöhten Holzdecks und bieten einen herrlichen Blick über den Zambezi. Alle Zelte verfügen über Innen- und Aussendusche sowie Moskitonetze. Kostenloses WIFI verfügbar. Die Safari Suite mit einer Grösse von 220 m² besteht aus einem separaten Wohnbereich und einem privaten Plungepool.
Unsere Meinung
Das Chiawa Camp zählt zu Afrikas besten Safari-Erlebnissen. Ein Muss für jeden Zambia Reisenden.
Preis auf Anfrage
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