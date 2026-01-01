Beschreibung

Einleitung Intimes und familiäres Camp an bester Lage um Tierbeobachtungen per Boot und per Safarifahrzeug zu geniessen.

Lage Das im Bush–Chic erbaute Camp war eines der ersten Luxus-Camps in Zambia und ist im Lower Zambezi Nationalpark gelegen. Das Gebiet ist nur schwer zugänglich und profitiert vom Zambezi Fluss. Es erwartet Sie deshalb ein grossartiges Safari–Erlebnis.

Angebot Das Camp wurde direkt am Ufer des Zambezi Flusses errichtet. Es erwartet Sie ein unvergleichlichen Blick auf den Fluss ob vom grosszügigen Hauptbereich oder auch vom erfrischenden Pool. Entdecken Sie die Tier– und Pflanzenwelt zusammen mit fachkundigen Guides in einem der besten Tierbeobachtungsgebieten der Welt. Da der Zambezi Nationalpark direkt am Zambezi Fluss gelegen ist, können sowohl Safaris an Land wie auch mit dem Boot gemacht werden.