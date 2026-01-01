Sausage Tree Camp
Lower Zambezi
Beschreibung
Einleitung
Intimes und familiäres Camp an bester Lage um Tierbeobachtungen per Boot und per Safarifahrzeug zu geniessen.
Lage
Das im Bush–Chic erbaute Camp war eines der ersten Luxus-Camps in Zambia und ist im Lower Zambezi Nationalpark gelegen. Das Gebiet ist nur schwer zugänglich und profitiert vom Zambezi Fluss. Es erwartet Sie deshalb ein grossartiges Safari–Erlebnis.
Angebot
Das Camp wurde direkt am Ufer des Zambezi Flusses errichtet. Es erwartet Sie ein unvergleichlichen Blick auf den Fluss ob vom grosszügigen Hauptbereich oder auch vom erfrischenden Pool. Entdecken Sie die Tier– und Pflanzenwelt zusammen mit fachkundigen Guides in einem der besten Tierbeobachtungsgebieten der Welt. Da der Zambezi Nationalpark direkt am Zambezi Fluss gelegen ist, können sowohl Safaris an Land wie auch mit dem Boot gemacht werden.
Zimmer
Das Sausage Tree Camp bietet 7 grosszügige Luxussuiten und ein Familienhaus. Die Zeltsuiten versprühen ein ursprüngliches Safari Feeling. Gepaart mit zeitgenössischem Luxus entsteht ein einmaliges Ambiente. Vom Plungepool auf der privaten Terrasse haben Sie einen einmaligen Blick in die atemberaubende Umgebung.
Preis auf Anfrage
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