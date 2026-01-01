Lolebezi Safari Lodge
Lower Zambezi
Beschreibung
Einleitung
Malerisch in die Landschaft eingebettet mit spektakulärem Blick über den Zambezi, verbindet die Lodge Luxus und Natur auf eine einzigartige Weise.
Lage
Die luxuriöse Lodge befindet sich im östlichen Teil des Lower Zambezi National Parks. Unmittelbar am Flussufer des Zambezis gebaut, bietet sie einen einmaligen Blick über den Fluss bis nach Zimbabwe.
Angebot
Das perfekt in die Natur integrierte Hauptgebäude, bietet auf zwei Etagen einen fantastischen Ausblick auf den Zambezi Fluss. Die Lounge auf der zweiten Etage liegt auf der Höhe der Baumkronen und vermittelt das Gefühl, eines Baumhauses. Ein grosser Pool lädt in den warmen Mittagsstunden zur Abkühlung ein. Im Restaurant erwartet Sie eine grosszügige Frühstücksbar sowie ein Pizzaofen. Die köstlichen Mittag- und Abendessen werden abwechselnd auf einer der Terrassen oder im Boma eingenommen.
Die gemütliche Lounge im Erdgeschoss verfügt über einen Kamin und einen unvergesslichen Ausblick auf den Fluss. Den Abend lässt man in der eindrücklichen Bar oder am Feuer unter dem Sternenhimmel ausklingen. Ein Spa, mit einer grossen Auswahl an Behandlungen, lädt zum Entspannen ein. Die angrenzende Yoga-Terrasse und der gut ausgestattete Fitnessbereich sind perfekt in die Landschaft integriert und belohnen mit einer einmaligen Aussicht.
Entdecken Sie die Schönheit und aufregende Tierwelt des Lower Zambezis in Begleitung sehr gut ausgebildeten Guides. Es erwarten Sie aufregende Pirschfahrten mit spannenden Tierbegegnungen in einer traumhaften Landschaft. Paddeln Sie im Kanu entlang des Flusses auf der Suche nach Flusspferden, Krokodilen und Elefanten. Erlernen Sie das Spurenlesen bei einer Buschwanderung und betrachten Sie die einheimischen Pflanzen- und Insektenwelt aus nächster Nähe. Bei einer Bootstour auf dem Zambezi begegnen Sie den farbenprächtigen Karminspinten
Zimmer
Die 8 grosszügig gestalteten Suiten sind alle entlang des Wassers gebaut und bieten einen unvergleichlichen Ausblick aufs Wasser. Die Suiten sind stilvoll und luxuriös eingerichtet und verfügen über eine grosse Terrasse mit privaten Planschpool, eine Aussendusche und ein gemütliches Tagesbett. Die geräumigen Badezimmer sind mit Dusche und Badewanne ausgestattet. Alle Suiten verfügen über eine gemütliche Sitzecke, eine grosszügige Minibar, eine Klimaanlage und weitere Annehmlichkeiten. Vier der Suiten sind durch ein Wohnzimmer mit einer anderen Suite verbunden. Perfekt für Familien oder befreundete Paare.
Preis auf Anfrage
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