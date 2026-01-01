Das perfekt in die Natur integrierte Hauptgebäude, bietet auf zwei Etagen einen fantastischen Ausblick auf den Zambezi Fluss. Die Lounge auf der zweiten Etage liegt auf der Höhe der Baumkronen und vermittelt das Gefühl, eines Baumhauses. Ein grosser Pool lädt in den warmen Mittagsstunden zur Abkühlung ein. Im Restaurant erwartet Sie eine grosszügige Frühstücksbar sowie ein Pizzaofen. Die köstlichen Mittag- und Abendessen werden abwechselnd auf einer der Terrassen oder im Boma eingenommen.

Die gemütliche Lounge im Erdgeschoss verfügt über einen Kamin und einen unvergesslichen Ausblick auf den Fluss. Den Abend lässt man in der eindrücklichen Bar oder am Feuer unter dem Sternenhimmel ausklingen. Ein Spa, mit einer grossen Auswahl an Behandlungen, lädt zum Entspannen ein. Die angrenzende Yoga-Terrasse und der gut ausgestattete Fitnessbereich sind perfekt in die Landschaft integriert und belohnen mit einer einmaligen Aussicht.

Entdecken Sie die Schönheit und aufregende Tierwelt des Lower Zambezis in Begleitung sehr gut ausgebildeten Guides. Es erwarten Sie aufregende Pirschfahrten mit spannenden Tierbegegnungen in einer traumhaften Landschaft. Paddeln Sie im Kanu entlang des Flusses auf der Suche nach Flusspferden, Krokodilen und Elefanten. Erlernen Sie das Spurenlesen bei einer Buschwanderung und betrachten Sie die einheimischen Pflanzen- und Insektenwelt aus nächster Nähe. Bei einer Bootstour auf dem Zambezi begegnen Sie den farbenprächtigen Karminspinten