Chongwe River Camp
Lower Zambezi
Beschreibung
Einleitung
Intimes und familiäres Camp an bester Lage um Tierbeobachtungen per Boot und per Safarifahrzeug zu geniessen.
Lage
Das Camp liegt etwas ausserhalb des Lower Zambezi Nationalparks und direkt an der Mündung des Chongwe Flusses in den Zambezi.
Angebot
Das Chongwe Camp verfügt über eine Lounge mit Bar und einen gemütlichen Essbereich, umgeben von schattenspendenden Bäumen. Die Mahlzeiten werden wenn immer möglich im Freien serviert, wo Sie einen uneingeschränkten Blick auf den Fluss haben. Es ist nicht selten, dass plötzlich ein Flusspferd den Kopf aus dem Wasser hebt und Ihnen beim Essen zuruft. Nach dem Abendessen treffen sich die Gäste um das Campfeuer unter dem Sternenhimmel Afrikas.
Es gibt kaum einen schöneren Ort um den Tag ausklingen zu lassen. Zur Erholung und zur Abkühlung an heissen Tagen steht ein Pool und genügend Schattenplätze zur Verfügung. Zu den Aktivitäten zählen spannende Pirschfahrten, interessante Buschwanderungen, wo primär die kleineren Tiere und die Pflanzenwelt im Vordergrund stehen, Bootsfahrten, Kanufahrten und Fischen.
Zimmer
Das Chongwe Camp bietet 9 elegant eingerichtete Zelte. Von der privaten Veranda erhalten Sie einen fantastischen Blick auf den Fluss, wo teilweise Elefanten das Gewässer überqueren. Die Zimmer verfügen zudem über ein offenes und mit viel Liebe zum Detail dekoriertes Badezimmer aus Stein. Durch die Zeltwände können Sie die ganze Geräuschkulisse im Busch wahrnehmen. Ein Erlebnis, das Sie im Alltag noch lange begleiten wird.
Preis auf Anfrage
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