Das Chongwe Camp verfügt über eine Lounge mit Bar und einen gemütlichen Essbereich, umgeben von schattenspendenden Bäumen. Die Mahlzeiten werden wenn immer möglich im Freien serviert, wo Sie einen uneingeschränkten Blick auf den Fluss haben. Es ist nicht selten, dass plötzlich ein Flusspferd den Kopf aus dem Wasser hebt und Ihnen beim Essen zuruft. Nach dem Abendessen treffen sich die Gäste um das Campfeuer unter dem Sternenhimmel Afrikas.

Es gibt kaum einen schöneren Ort um den Tag ausklingen zu lassen. Zur Erholung und zur Abkühlung an heissen Tagen steht ein Pool und genügend Schattenplätze zur Verfügung. Zu den Aktivitäten zählen spannende Pirschfahrten, interessante Buschwanderungen, wo primär die kleineren Tiere und die Pflanzenwelt im Vordergrund stehen, Bootsfahrten, Kanufahrten und Fischen.