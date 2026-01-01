Somalisa Camp
Hwange Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Somalisa ist ein authentisches Safaricamp mit einer Mischung aus afrikanischem Charme und komfortabler Eleganz.
Lage
Das Camp befindet sich im Zentrum des Hwange Nationalparks, der aufgrund seiner grossen Elefantenherden auch Land der Giganten genannt wird. Die versteckte Lage auf einer Bauminsel, bewachsen mit Akazien, am Rand uralter Auen, gewährt atemberaubende Ausblicke auf die Savanne des Kennedy Vlei.
Angebot
Das schön gestaltete Hauptgebäude und der Pool blicken auf eine Pfanne, um die sich Wild in grosser Menge versammelt – eine Sternstunde für Tierliebhaber. Solarenergie sorgt für Beleuchtung und Komfort ohne die Umwelt negativ zu beeinflussen. Die Lounge und der Speisebereich befinden sich unter schattenspendenden Baumriesen. Eine der Hauptattraktionen ist der Elefantenpool direkt beim Camp, wo sich die grauen Dickhäuter in der Trockenzeit zum Trinken treffen.
Die angebotenen Aktivitäten beinhalten Safaris zu Fuss geführt von qualifizierten und passionierten Guides, Wildbeobachtungsfahrten, bei Dunkelheit auch mit Scheinwerfer, und Besuche von Aussichtsplattformen mit guten Beobachtungsmöglichkeiten. Während der Regenzeit überzieht sich der Kennedy Vlei mit einer Farbpracht an Wildblumen und – wenn die Gegend langsam wieder trocken wird – mit riesigen Herden von Büffel, Zebras und Elefanten.
Zimmer
Nur 7 elegant eingerichtete Zelte mit Kamin, Badewanne, sowie Innen- und Aussendusche unter freiem Himmel bilden dieses Camp. Das Dekor erinnert an alte Zeiten, vom Kolonialismus bis hin zu den Stämmen Afrikas, und umspannt Legenden aus allen Ecken dieses eindrucksvollen Kontinents.
Preis auf Anfrage
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