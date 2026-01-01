Das schön gestaltete Hauptgebäude und der Pool blicken auf eine Pfanne, um die sich Wild in grosser Menge versammelt – eine Sternstunde für Tierliebhaber. Solarenergie sorgt für Beleuchtung und Komfort ohne die Umwelt negativ zu beeinflussen. Die Lounge und der Speisebereich befinden sich unter schattenspendenden Baumriesen. Eine der Hauptattraktionen ist der Elefantenpool direkt beim Camp, wo sich die grauen Dickhäuter in der Trockenzeit zum Trinken treffen.

Die angebotenen Aktivitäten beinhalten Safaris zu Fuss geführt von qualifizierten und passionierten Guides, Wildbeobachtungsfahrten, bei Dunkelheit auch mit Scheinwerfer, und Besuche von Aussichtsplattformen mit guten Beobachtungsmöglichkeiten. Während der Regenzeit überzieht sich der Kennedy Vlei mit einer Farbpracht an Wildblumen und – wenn die Gegend langsam wieder trocken wird – mit riesigen Herden von Büffel, Zebras und Elefanten.