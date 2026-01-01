Den Park erkundet man hauptsächlich auf Pirschfahrten in offenen Allrad- Fahrzeugen. Bei Dämmerung und dem Einbruch der Nacht bietet sich die Gelegenheit, im Licht der grossen Handscheinwerfer auch nachtaktive Tiere zu beobachten. Neben den Pirschfahrten werden auch Buschwanderungen von professionellen und erfahrenen Guides angeboten. Während der Siesta nach dem Mittagessen können Gäste direkt von der Veranda ihres Zeltes oder vom Hauptzelt aus die Tiere beobachten, die zum Trinken ans Wasserloch kommen.

Der Hauptbereich des Davison's Camps befindet sich ebenfalls am Wasserloch und bietet eine Lounge, einen Speisebereich einen Swimmingpool sowie ein offenes Campfeuer. Hier trifft man sich zu einem Drink vor dem Abendessen, zu einem Gespräch über die Erlebnisse des Tages und einer Tasse Tee oder einem Kaffee am Nachmittag.