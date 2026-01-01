Davison's Camp
Hwange Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Inmitten des Hwange Nationalparks liegt das Davison's Camp, welches zum Linkwasha Konzessionsgebiet gehört. Das Camp spiegelt den Charakter eines klassischen Safari Camps wider
Lage
Davison's Camp liegt mitten im äusserst tierreichen Hwange Nationalpark. Benannt wurde das Camp nach dem Gründer und ersten Wildhüter des Hwange Nationalparks Ted Davison. Es liegt am Rande einer grossen Ebene und in der Nähe befindet sich ein Wasserloch, an dem vor allem Elefanten oftmals ihren Durst löschen.
Angebot
Den Park erkundet man hauptsächlich auf Pirschfahrten in offenen Allrad- Fahrzeugen. Bei Dämmerung und dem Einbruch der Nacht bietet sich die Gelegenheit, im Licht der grossen Handscheinwerfer auch nachtaktive Tiere zu beobachten. Neben den Pirschfahrten werden auch Buschwanderungen von professionellen und erfahrenen Guides angeboten. Während der Siesta nach dem Mittagessen können Gäste direkt von der Veranda ihres Zeltes oder vom Hauptzelt aus die Tiere beobachten, die zum Trinken ans Wasserloch kommen.
Der Hauptbereich des Davison's Camps befindet sich ebenfalls am Wasserloch und bietet eine Lounge, einen Speisebereich einen Swimmingpool sowie ein offenes Campfeuer. Hier trifft man sich zu einem Drink vor dem Abendessen, zu einem Gespräch über die Erlebnisse des Tages und einer Tasse Tee oder einem Kaffee am Nachmittag.
Zimmer
Die 9 grossen und komfortablen Safarizelte sind stilvoll afrikanisch eingerichtet und verfügen über ein eigenes Badezimmer.
Preis auf Anfrage
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