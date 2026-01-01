Beschreibung

Einleitung Das Linkwasha Camp gehört zu den exklusiven Unterkünften von Wilderness Safaris und bietet ein Höchstmass an Luxus im äusserst tierreichen Hwange Nationalpark.

Lage Das Linkwasha Camp liegt im Südosten des Hwange Nationalparks in der privaten Linkwasha Konzession. Die Nähe zur Ngamo Ebene sorgt für ganzjährig fantastische Wildtierbeobachtungen. Hier trifft man häufig Löwen, Elefanten und Büffel sowie diverse seltene Antilopenarten an. Aber auch Geparde oder Leoparden werden in regelmässigen Abständen gesichtet.

Angebot Das Camp besticht durch eine offene und vielseitige Gestaltung mit einem Mix aus moderner und authentischer Inneneinrichtung. In der Lounge findet man eine Auswahl an Büchern über die Flora und Fauna Afrikas. Im Swimmingpool können sich die Gäste nach einer aufregenden Safari abkühlen. Zu den Aktivitäten des Camps gehören Pirschfahrten bei Tag und bei Nacht sowie Buschwanderungen mit erfahrenen Guides oder ein Ausflug zum nahegelegenen Dorf. Den Abend lässt man an der Feuerstelle bei einem Schlummertrunk ausklingen. Nachts erstrahlen Millionen von Sternen am Himmel über dem Camp und versetzen jeden Afrikabesucher ins Staunen.

Zimmer Die 8 luxuriösen und modernen Zeltzimmer und 1 Familienzelt sind mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Sie verfügen über ein en-suite Badezimmer, eine kleine Sitzecke mit Sofa sowie eine private Holzterrasse mit Sicht auf das nahegelegene Wasserloch um die Tiere auch zwischen den Safariaktivitäten beobachten zu können.