Das Camp befindet sich im nordwestlichen Teil des Hwange Nationalparks und ist umgeben von schattenspendenden Bäumen.

Ganz nach dem Motto «Weniger ist mehr» fügt sich das einfache Camp perfekt in die Landschaft ein. Vom Hauptbereich aus hat man Sicht auf die Deteema Springs und beste Chancen Tiere zu beobachten. Der Pool und die Lounge laden zum Entspannen ein. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten und Buschwanderungen.