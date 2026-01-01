Deteema Springs Camp
Hwange Nationalpark
Beschreibung
Lage
Das Camp befindet sich im nordwestlichen Teil des Hwange Nationalparks und ist umgeben von schattenspendenden Bäumen.
Angebot
Ganz nach dem Motto «Weniger ist mehr» fügt sich das einfache Camp perfekt in die Landschaft ein. Vom Hauptbereich aus hat man Sicht auf die Deteema Springs und beste Chancen Tiere zu beobachten. Der Pool und die Lounge laden zum Entspannen ein. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten und Buschwanderungen.
Zimmer
Die 8 komfortabel eingerichteten Zeltzimmer stehen auf einer Holzplattform und sind mit Holzstegen miteinander verbunden. Die Zelte verfügen über eine private Veranda. Eines der Zelte ist etwas geräumiger und ideal für Familien.
Preis auf Anfrage
Loading map...