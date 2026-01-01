Wonders of Namibia ab Windhoek

1 . Tag Windhoek (ca. 50 km) Nach Ihrer Ankunft in Windhoek übernehmen Sie Ihren Mietwagen und fahren in die Stadt zu Ihrer gebuchten Unterkunft. Am Nachmittag haben Sie Zeit die Stadt zu erkunden oder Einkäufe zu tätigen. Übernachtung The Olive Exclusive Hotel o.ä.

2-3 . Tag NamibRand Naturreservat (ca. 390 km) Nach dem Frühstück geht die Reise Richtung Süden in das NamibRand Naturreservat, welches zum Weltnaturerbe der UNESCO gehört. Inmitten des Reservats liegen die Öko-Unterkünfte von Wolwedans. Allgemeines Markenzeichen der Camps ist der freundliche und persönliche Service eines engagierten Teams von Menschen aus der Region, welche die Sorge für die Gäste mit der Umsicht für die Natur verbinden. Ein erheblicher Teil der Einnahmen fliessen ausserdem in die Förderung des NamibRand Naturreservates. Die Unterkünfte sind wunderschön in die Landschaft eingebetet und bieten einen fantastischen Weitblick. Diese ruhige Gegend lädt zum Verweilen ein. Ausgedehnte Naturfahrten, gemütliche Wanderungen und Entspannen stehen auf dem Programm. Übernachtungen Wolwedans Dune Camp o.ä.

4-5 . Tag Sossusvlei (ca. 80 km) Durch die trockene Wüstenlandschaft fahren Sie nördlich nach Sossusvlei zu den mächtigsten und höchsten Sanddünen der Welt. Ihre Unterkunft liegt in einer privaten Konzession und bietet einen separaten Eingang zu den Dünen. Früh am Morgen erblicken Sie die Dünen in einem fast surrealen Farbspiel in allen möglichen Gelb- und Rottönen und erleben ein einzigartiges Naturspektakel. Eine weitere Attraktion sind Naturfahrten bei Sonnenuntergang. Ihre exklusive Unterkunft bietet eine grosszügige Terrasse mit einem privaten Plungepool, der an heissen Tagen eine willkommene Abkühlung ermöglicht. Bei einem erfrischenden Getränk den farblich intensiven Sonnenuntergang am Horizont dieser wunderschönen Sandlandschaft zu geniessen, bleibt ebenfalls unvergessen. Als einmaliges Erlebnis haben Sie die Möglichkeit unter dem zauberhaften und funkelnden Sternenhimmel Afrikas zu übernachten. Übernachtungen Little Kulala o.ä.

6-7 . Tag Swakopmund (ca. 380 km) Nach einem ausgiebigen Frühstück verlassen Sie Sossusvlei und fahren in die Küstenstadt Swakopmund an den atlantischen Ozean. Der beliebte Ferienort bietet eine entspannte Atmosphäre mit historischen Gebäuden, ausgezeichneten Restaurants, hübschen kleinen Cafés, einer weitläufigen Strandpromenade und vielen Einkaufsmöglichkeiten. Diverse interessante Ausflüge wie Katamaranfahrten. Übernachtungen Strand Hotel o.ä.

8-9 . Tag Damaraland (ca. 400 km) Entlang einer abwechslungsreichen Kulisse erreichen Sie das Damaraland. Mit eindrucksvollen Bergformationen und Hügelketten ist die Region landschaftlich besonders reizvoll. Wenn es die Zeit erlaubt, können Sie unterwegs in Twyfelfontein einige Höhepunkte wie Felsmalereien, den verbrannten Berg oder den versteinerten Wald besuchen. Am Nachmittag treffen Sie in Ihrer Unterkunft ein, welche am nördlichen Ufer des Huab Flusses, weit abgelegen in einer harschen, aber unglaublich eindrucksvollen Landschaft liegt. Begeben Sie sich während Naturfahrten im Flusslaufsystem auf die Suche nach den seltenen Wüstenelefanten oder entdeckten Sie die Region auf spannenden und geführten Wanderungen. Übernachtungen Wilderness Damaraland Camp o.ä.

10-11 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 345 km) Nach dem Frühstück fahren Sie an die südwestliche Grenze des weltberühmten Etosha Nationalparks. Nach einer kurzen Erfrischung erwartet Sie Ihr Guide für die erste Pirschfahrt auf dem privaten Gelände. Unterwegs halten Sie an und geniessen einen kühlen Drink, während die Sonne in einem Meer von Farben langsam untergeht. Erleben Sie auch am nächsten Tag einmalige Tierbeobachtungen, entspannen Sie sich am privaten Plungepool mit atemberaubender Weitsicht und lassen Sie sich kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnen. Übernachtungen Little Ongava o.ä.

12-13 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 180 km) Den heutigen Tag verbringen Sie im Etosha Nationalpark. Sie fahren entlang der Salzpfanne, an zahlreichen Wasserstellen vorbei und erleben Sie die vielfältige Flora und Fauna. Am Nachmittag erreichen Sie Ihre Lodge, im östlichen Teil des Parks. Nehmen Sie an einer spannenden Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug teil oder entspannen Sie sich in Ihrer luxuriösen Unterkunft. Übernachtung Camp Kala o.ä.

14 . Tag Region Windhoek (ca. 580 km) Nach einer morgendlichen Pirschfahrt und einem ausgiebigen Frühstück fahren Sie weiter Richtung Süden in Ihre Unterkunft. Die traumhafte Lodge liegt ausserhalb von Windhoek mit Blick auf die namibische Savanne und heisst Sie inmitten eines unglaublichen Tierschutzgebietes willkommen. Erleben Sie in dem 9000 Hektar grossen Reservat nochmals einige der unglaublichsten Wildtiere Afrikas und geniessen Sie in der afrikanischen Wildnis das atemberaubende namibische Panorama bei einem Frühstück oder Sundowner-Drink (optional). Zwischen den Aktivitäten können Sie sich am Pool entspannen, einen kühlen Drink an der Poolbar geniessen oder sich eine Massage im eigenen Spa verwöhnen lassen (optional). Übernachtugen Omaanda o.ä.

15 . Tag Windhoek (ca. 30 km) Nach einem reichhaltigen Frühstück geht Ihre Reise zurück nach Windhoek. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.