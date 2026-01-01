Namibia für Familien 18 Tage ab Windhoek

1 . Tag Windhoek (ca. 50 km) Nach Ihrer Landung in Windhoek nehmen Sie Ihren Mietwagen entgegen und fahren zu Ihrem Hotel in Windhoek. Erkunden Sie die Hauptstadt oder geniessen Sie einige ruhige Stunden in Ihrem Guesthouse. Übernachtung The Elegant Guesthouse o.ä.

2-3 . Tag Kalahari Wüste (ca. 270 km) Frühmorgens verlassen Sie Windhoek und fahren Richtung Süden in die Kalahari Wüste. In Ihrer heutigen Unterkunft begegnen Sie einer Vielzahl von Tieren wie Oryxantilopen und Springböcken. Übernachtungen Jansen Kalahari Guestfarm o.ä.

4-5 . Tag Fish River Canyon (ca. 480 km) Nach dem Frühstück lassen Sie die Kalahari Wüste hinter sich und fahren in Richtung Süden. Ihre Lodge befindet sich unweit des Fish River Canyons, dem zweitgrössten Canyon der Welt. Erkunden Sie diese einzigartige Natur bei einem Spaziergang oder einer Sonnenuntergangsfahrt. Übernachtungen Canyon Roadhouse o.ä.

6 . Tag Lüderitz (ca. 310 km) Heute geht die Reise weiter durch die Namib an die Atlantikküste. Unterwegs besuchen Sie die «Naute Kristall Dirtillery» für eine Likör- und Gin-Verkostung. Anschliessend geht es weiter durch die Sukkulenten Karoo und über den kleinen Ort Aus nach Lüderitz. Übernachtung Kairos Cottage o.ä.

7-8 . Tag Sossusvlei (ca. 350 km) Am frühen Morgen fahren Sie in den Namib Naukluft Park. In Sossusvlei erwarten Sie die höchsten Dünen der Welt. Geniessen Sie dieses Naturspektakel bei Sonnenaufgang, wo sich die rot-orangen Farben in ein ganz besonderes Lichtspiel veranstalten. Als Abschluss springen Sie die Dünen hinunter, was nicht nur den Kindern Spass bereitet. Auch der bekannte Sesriem Canyon ist ein Besuch wert. Übernachtungen The Elegant Desert Lodge o.ä.

9-11 . Tag Swakopmund (ca. 280 km) Die heutige Tagesroute führt Sie durch den Kuiseb Canyon und die zentrale Namib Wüste nach Swakopmund, eine kleine Stadt am Atlantischen Ozean. Viele Cafés, Restaurants, Souvenirläden sowie die Strandnähe geben dem Städtchen seinen besonderen Charme. Aktivitäten wie Katamaranfahrten, Quadbiking, Sandboarding, Township Touren sowie diverse Ausflüge runden das interessante Angebot ab. Übernachtungen Kramersdorf Guesthouse o.ä.

12 . Tag Erongo (ca. 240 km) Weiter geht die Reise nach Erongo. Unterwegs können Sie Omaruru besuchen. Der Ort ist bekannt für seine Schokoladenfabrik, Strassencafés und ist umgeben von einer wunderschönen und abwechslungsreichen Natur. Als weitere Attraktion bietet diese Region ein Buschmänner Dorf, wo man einen Einblick in die Kultur erhält. Übernachtungen AiAiba Rockpainting Lodge o.ä.

13-14 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 300 km) Nach dem Frühstück fahren Sie nördlich zum berühmten und tierreichen Etosha Nationalpark. Die nächsten zwei Tage werden hauptsächlich der Wildbeobachtung im Etosha Nationalpark gewidmet. An den Wasserstellen entlang der Etosha Salzpfanne bieten sich immer wieder neue Möglichkeiten, die Vielfalt an Wild- und Vogelarten zu beobachten. Übernachtungen Etosha Safari Camp o.ä.

15-16 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 200 km) Geniessen Sie das einmalige Erlebnis, die Tierwelt in der freien und weiten Wildbahn zu sehen. Ihre Unterkunft für die nächsten zwei Tage liegt am Ostende des Parks. Wenn es das Wetter erlaubt, nehmen Sie das Abendessen unter dem klaren und funkelnden Sternenhimmel von Afrika ein. Übernachtungen Mushara Bush Camp o.ä.

17 . Tag Windhoek Umgebung (ca. 500 km) Nach dem Frühstück fahren sie zurück auf die zentrale Hochebene. Übernachtung Okapuka Safari Lodge o.ä.

18 . Tag Windhoek (ca. 80 km) Fahrt nach Windhoek, wo Sie Ihren Mietwagen abgeben. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.