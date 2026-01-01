1 . Tag Windhoek (ca. 50 km) Sie übernehmen Ihren Mietwagen und fahren in die Stadt. Übernachtung Hillside Suites o.ä.

2 . Tag Kalahari Wüste (ca. 240 km) Sie starten heute Ihr Abenteuer Richtung Süden in die Kalahari Wüste. Bestaunen Sie die eindrückliche Landschaft. Übernachtung Jansen Kalahari Guestfarm Campingplatz o.ä.

3-4 . Tag Fish River Canyon (ca. 490 km) Besuchen Sie unterwegs zu Ihrer Unterkunft den imposanten Köcherbaumwald bei Keetmanshoop. Am nächsten Tag haben Sie Zeit, den Canyon bei einer Rundfahrt oder Wanderung zu bestaunen. Übernachtungen Canyon Roadhouse Campingplatz o.ä.

5 . Tag Lüderitz (ca. 400 km) Ihre Reise führt Sie weiter in die Namib Wüste. Ihre Unterkunft befindet sich am Atlantischen Ozean in Lüderitz. Besuchen Sie unterwegs die Naute Kristall Destillerie mit Verkostung lokaler Gins oder bestaunen Sie die Wildpferde bei Aus. Übernachtung Kratzplatz Guesthouse o.ä.

6-7 . Tag Namib Naukluft Park (ca. 240 km) Heute fahren Sie an den Rand des Namib Naukluft Parks. Auf einer Wanderung oder Naturfahrt können Sie die ergreifende Berglandschaft erforschen. Übernachtung Namtib Biosphere – Little Hunters Rest/Koiimasis Campingplatz o.ä.

8-9 . Tag Sossusvlei (ca. 250 km) Auf dem Weg nach Sossusvlei, fahren Sie durch ganz unterschiedliche Landschaften. Übernachtungen Sesriem/Oasis Campingplatz o.ä.

10-11 . Tag Swakopmund (ca. 350 km) Weiter geht Ihre Reise an die Atlantikküste nach Swakopmund, wo zahlreiche Aktivitäten wie Bootsfahrten, Quadbiking, Sandboarding, etc. auf Sie warten. Das Städtchen bietet aber auch hübsche Cafés und Restaurants, die zum Entspannen einladen. Übernachtungen Ocean House o.ä.

12 . Tag Damaraland (ca. 240 km) Sie verlassen die Küstenregion und fahren ins Landesinnere. Das einzigartige Damaraland ist für seine geologische Vielfalt und die ausgeprägten Felsformationen bekannt. Übernachtung Brandberg White Lady Campingplatz o.ä.

13-14 . Tag Kaokoveld (ca. 210 km) Heute Morgen haben Sie Zeit diverse eindrückliche Felsmalereien oder die Orgelpfeifen zu besuchen. Anschliessend fahren Sie weiter zum Kaokoveld. Hier ist auch die Himba Bevölkerung heimisch, die Sie während Ihrer Reise antreffen können. Übernachtungen Ongongo Waterfall Campingplatz o.ä.

15-16 . Tag Eupupa Falls (ca. 350 km) Weiter nördlich fahren Sie durch eine Landschaft mit unzähligen, grossen Baobab- Bäumen und erreichen die Epupa Falls. Optionale Aktivitäten wie der Besuch eines Himba Dorfes oder Naturspaziergänge können unternommen werden. Übernachtungen Epupa Campingplatz o.ä.

17 . Tag Kaokoveld (ca. 180 km) Sie reisen Richtung Süden nach Opuwo. Unterwegs sehen Sie mit etwas Glück diverse Antilopen wie Oryx, Springbock und Kudu. Besuchen Sie kurz vor Opuwo das Himba Museum. Übernachtung Opuwo Country Lodge Campingplatz o.ä.

18-20 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 250 km) Der Etosha Nationalpark bietet eine einzigartige Wildbeobachtungsmöglichkeit. Entlang der Etosha Salzpfanne hat es zahlreiche Wasserlöcher, an welchen sich die Tiere versammeln. Übernachten Sie auf verschiedenen Campingplätzen innerhalb des Parks, um jede Ecke auszukosten. Übernachtungen NWR Campingplätze o.ä.

21 . Tag Waterberg Plateau (ca. 300 km) Nach dem Frühstück führt Sie Ihre Reise zum Waterberg Plateau. Abgesehen von seinem attraktiven Erscheinungsbild bietet der Waterberg auch ein sehr wichtiges Schutzgebiet für bedrohte Tiere wie das Breit- und Spitzmaulnashorn, Geparde und Leoparden. Besuchen Sie eine der Organisationen oder unternehmen Sie eine Wanderung entlang des Plateaus. Übernachtung Waterberg Campingplatz o.ä.

22 . Tag Windhoek (ca. 310 km) Ihr Abenteuer endet in Windhoek. Lassen Sie bei einem entspannten Abend die Reise Revue passieren. Übernachtung Hillside Suites o.ä.

23 . Tag Windhoek (ca. 50 km) Rückgabe Ihres Mietwagens. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.