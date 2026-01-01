Namibia entdecken ab Windhoek

1 . Tag Windhoek (ca. 50 km) Nach Ihrer Landung in Windhoek nehmen Sie den Mietwagen entgegen und fahren in die Stadt zu Ihrer Unterkunft. Erkunden Sie Windhoek, geniessen Sie den Nachmittag in einem Café oder im Garten Ihrer Unterkunft. Übernachtung The Elegant Guesthouse (Standard), Hotel Heinitzburg (Superior) o.ä.

2 . Tag Waterberg Region (ca. 230 km) Sie verlassen Windhoek in Richtung Norden und fahren über Okahandja ins Zentrum der Agrar- und Viehzucht Region Namibias. Hier haben Sie am Nachmittag Zeit sich zu entspannen oder an geführten Aktivitäten der Lodge teilzunehmen. Übernachtung Waterberg Camp (Standard), Okonjima Plains Camp (Superior) o.ä.

3 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 350 km) Nach dem Frühstück fahren Sie weiter an den Rand des weltberühmten Etosha Nationalparks. Die Tage werden hauptsächlich der Wildbeobachtung gewidmet. An den Wasserstellen entlang der Etosha Salzpfanne bieten sich immer wieder neue Möglichkeiten, die atemberaubende Vielfalt an Wild- und Vogelarten in freier Natur zu beobachten. Übernachtung Onguma Bush Camp (Standard), Onguma Tented Camp (Superior) o.ä.

4-5 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 180 km) Entlang der salzverkrusteten Etosha Pfanne, mit ihren natürlichen und angelegten Wasserstellen, geht es weiter durch wechselnde Vegetation in andere Teile des Parks. Sie gehen auf die Suche nach Straussen, verschiedenen Antilopenarten, Zebras, Elefanten, Löwen und einer Vielzahl anderer Tierarten. Geniessen Sie das einmalige Erlebnis während der Fahrt die Tierwelt in der freien Natur zu beobachten. Übernachtungen Etosha Safari Camp (Standard), Etosha Oberland Lodge (Superior) o.ä.

6-7 . Tag Damaraland (ca. 330 km) Die heutige Fahrt führt Sie weiter ins Damaraland. Die Region ist bekannt für ihre abwechslungsreichen Landschaften, ihre zerklüfteten Berge und fast menschenleeren Gebiete. Hier können Sie die Höhepunkte der Region, wie die Felsmalereien von Twyfelfontein, den versteinerten Wald oder mit etwas Glück die seltenen Wüstenelefanten entdecken. Übernachtungen Twyfelfontein Country Lodge (Standard), Camp Kipwe (Superior) o.ä.

8-9 . Tag Swakopmund (ca. 330 km) Ihre Reise führt Sie weiter durchs Damaraland, am Brandbergmassiv vorbei und entlang der Skeletton Küste, zur Küstenstadt Swakopmund. Der beliebte Ferienort bietet eine grosse Auswahl an guten Restaurants, Bars, Cafés, Unterhaltungsmöglichkeiten und Souvenirläden. Eine Vielfalt an interessanten Ausflügen wie Quadbiking, Katamaranfahrten mit Delfinen, Sandboarding etc. werden angeboten. Übernachtungen Swakopmund Guesthouse (Standard), The Delight (Superior) o.ä.

10-11 . Tag Sossusvlei (ca. 370 km) Nach einem ausgiebigen Frühstück starten Sie die Reise entlang der Küste nach Walvis Bay und dann landeinwärts in die Namib Wüste, der ältesten Wüste der Welt. Sie zieht sich als schmaler Streifen am Atlantik entlang. Im Süden besteht die Namib aus rötlich leuchtenden Wanderdünen, von denen einige zu den höchsten der Welt zählen. Obwohl das Gebiet sehr trocken und unbewohnt erscheint, lebt hier eine unglaubliche Anzahl verschiedener Tiere, Pflanzen, Insekten, Vögel und Reptilien. Am nächsten Morgen sollten Sie noch vor dem Sonnenaufgang nach Sossusvlei fahren, um einige der höchsten Dünen der Welt bei einem Lichtspiel der Sonderklasse zu bestaunen. Übernachtungen Desert Quiver Camp (Standard), Sossusvlei Lodge (Superior) o.ä.

12-13 . Tag Kalahari Wüste (ca. 300 km) Bei der Weiterreise in östlicher Richtung erreichen Sie bald die roten Dünen der Kalahari Wüste. Sie sind stärker bewachsen als jene der Namib und beherbergen mehr Flora und Fauna. Der nächste Tag steht zur freien Verfügung. Entspannen Sie, oder nehmen Sie an geführten (optionalen) Aktivitäten der Lodge teil. Übernachtungen Kalahari Anib Lodge (Standard), Bagatelle Kalahari Game Ranch (Superior) o.ä.

14 . Tag Grossraum Windhoek (ca. 270km) Rückfahrt aus der Kalahari durch weite, offene Landschaften in Richtung Windhoek zur stilvoll gelegenen Lodge. Die letzte Etappe führt nochmals durch die typische namibische Savanne und bietet einen stimmungsvollen Ausklang der Reise – ideal, um die Eindrücke der vergangenen Tage in ruhiger Umgebung Revue passieren zu lassen.

Übernachtungen River Crossing Lodge (Standard), GocheGanas Lodge (Superior) o.ä.

15 . Tag Windhoek (ca. 80 km) Gestärkt nach dem Frühstück geht es zurück nach Windhoek, wo Sie Ihren Mietwagen abgeben. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.