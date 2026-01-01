Die Weiten Namibias ab Windhoek

1 . Tag Windhoek (ca. 50 km) Nach Ihrer Ankunft übernehmen Sie Ihren Mietwagen und fahren zu Ihrer Unterkunft in Windhoek. Erkunden Sie die Stadt auf eigene Faust oder unternehmen Sie eine geführte Stadtrundfahrt. Übernachtung The Elegant Guesthouse (Standard), Hotel Heinitzburg (Superior) o.ä.

2 . Tag Kalahari Wüste (ca. 260 km) Nach dem Frühstück beginnt Ihre Mietwagenreise mit der Fahrt in Richtung Süden in die Kalahari Wüste, welche diverse Antilopen beheimatet. Übernachtung Intu Africa Camelthorn Lodge (Standard), Kalahari Red Dune Lodge (Superior) o.ä.

3-4 . Tag Fish River Canyon (ca. 430 km) Heute geht die Fahrt weiter Richtung Süden zum zweitgrössten Canyon der Welt. Unterwegs lohnt sich der Besuch des Köcherbaumwaldes in Keetmanshoop. Übernachtungen Canyon Village (Standard), Canyon Lodge (Superior) o.ä.

5 . Tag Lüderitz (ca. 420 km) Die heutige Tagesetappe führt Sie nach Lüderitz. Diese Stadt befindet sich an der kühlen Atlantikküste am Rande des Diamanten- Sperrgebietes. Übernachtung Kairos Cottage (Standard), Lüderitz Nest Hotel (Superior) o.ä.

6 . Tag Namib Naukluft Park (ca. 270 km) Durch weite Wüstenebenen fahren Sie entlang der Tiras Berge in Richtung Namib Naukluft Park. Geniessen Sie bei einem gemütlichen Spaziergang oder bei einer entspannenden Naturfahrt die Ruhe dieser ursprünglichen Region. Übernachtung The Elegant Desert Lodge (Standard), Sossusvlei Lodge (Superior) o.ä.

7-8 . Tag Sossusvlei (ca. 240 km) Weiter geht die Reise zu den bekannten Sossusvlei Dünen. Lassen Sie sich in den nächsten beiden Tagen von den höchsten Dünen der Welt verzaubern. Übernachtungen The Elegant Desert Lodge (Standard), Sossusvlei Lodge (Superior) o.ä.

9-10 . Tag Swakopmund (ca. 350 km) Sie reisen an die Atlantikküste nach Swakopmund. Verbringen Sie einen Tag mit Shopping und Ausflügen. Die historischen Gebäude und gepflegten Grünanlagen tragen zur entspannten Atmosphäre dieses Städtchens bei. Übernachtungen Swakopmund Sands Hotel (Standard), Strand Hotel (Superior) o.ä.

11 . Tag Erongo Region (ca. 180 km) Von Swakopmund fahren Sie in das faszinierende Erongo Gebirge. Unterwegs können Sie in der Nähe von Spitzkoppe ein Museums- Dorf der San Bevölkerung besuchen. In Ihrer Unterkunft haben Sie Zeit, sich am Pool zu entspannen. Übernachtung Ondjamba Hills (Standard), Mowani Mountain Camp (Superior) o.ä.

12 . Tag Damaraland (ca. 340 km) Heute haben Sie Zeit umTwyfelfontein, mit der grössten Ansammlung von Felsgravuren und skurrilen Steinformationen auf dem afrikanischen Kontinent zu besichtigen. Übernachtung Ondjamba Hills (Standard), Mowani Mountain Camp (Superior) o.ä.

13 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 300 km) Sie erreichen den weltberühmten und äusserst tierreichen Etosha Nationalpark. Mit etwas Glück sehen Sie Elefanten, Löwen und weitere Wildtiere. Es steht Ihnen viel Zeit zur Verfügung um an geführten (fakultativ) oder selbst organisierten Pirschfahrten teilzunehmen. Übernachtung Toshari Lodge (Standard), Etosha Oberland Lodge (Superior) o.ä.

14-15 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 300 km) Entlang der Etosha Salzpfanne, mit ihren natürlichen Wasserstellen die sehr viele Tiere anlocken, fahren Sie durch ständig wechselnde Vegetationszonen. Vor Sonnenuntergang erreichen Sie Ihre Unterkunft, welche sich beim Osteingang des Parks befindet. Übernachtungen Onguma Forest Camp (Standard), Mushara Outpost (Superior) o.ä.

16 . Tag Waterberg (ca. 300 km) Besuchen Sie während der heutigen Fahrt die Waterberg Region. Dieses Bergmassiv lädt zu Wanderungen und Naturfahrten ein. Übernachtung Frans Indongo Lodge (Standard), Okonjima Bush Camp (Superior) o.ä.

17 . Tag Windhoek (ca. 275 km) Fahrt nach Windhoek mit Besuch des traditionellen Holzschnitzermarktes in Okahandja und Rückgabe Ihres Mietwagens. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.