Das kleine und intime Linyanti Bush Camp liegt am Rande des Linyanti Sumpfgebietes in einer privaten Konzession. Die Region ist ein Paradies für all diejenigen, die Tierbeobachtung ganz exklusiv in einer endlos weiten, noch nahezu unberührten Wildnis erleben möchten.

Das Camp ist mit natürlichen Materialien ausgestattet und fügt sich harmonisch in die Natur ein. Das Hauptzelt hat ein weitläufiges Holzdeck, von dem man das Sumpfgebiet und die Tiere, die sich oftmals ganz dicht am Camp aufhalten, überblickt. Im Swimmingpool können Sie sich in den heissen Sommermonaten abkühlen. Zu den Aktivitäten zählen Tages- und Nachtpirschfahrten, Bootstouren und Mokoro (saisonal), sowie Buschwanderungen.