Die Ghoha Hills Lodge befindet sich in der Savute Region im westlichen Teil des Chobe Nationalparks, ca. 150 km südwestlich von Kasane. Die Fahrt ab Kasane dauert ca. 3 Stunden. Die Lodge kann per Flug- oder Strassentransfer ab Kasane erreicht werden.

Das Hauptgebäude bietet durch die erhöhte Lage auf einem Felsvorsprung einen sensationellen Ausblick über die Buschlandschaft. Ein Restaurant, eine Bar und eine Boma sowie ein Swimmingpool, ein kleiner Spa- Bereich und ein Fitnessraum stehen den Gästen zur Verfügung. Die Pirschfahrten finden im offenen 4x4 Fahrzeug statt. Bei einem Mindestaufenthalt von 2 Nächten kann ein Tagesausflug zum Savuti Marsh unternommen werden.