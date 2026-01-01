The Zarafa Dhow Suite
Linyanti Region
Beschreibung
Lage
Das Selinda Reserve umfasst 130'000 Hektar und liegt am Ufer des Selinda Spillway. Der Wasserlauf, der das Okavango Delta mit den Sumpfgebieten, Flüssen und Auen des Linyanti und Kwando verbindet, fliesst hier durch weite Ebenen, die nur von kleinen Palminseln unterbrochen werden.
Angebot
In diesem tierreichen und unbekannten Gebiet finden Sie mit Selinda und Zarafa zwei Paradiese in unvergleichbarer Schönheit. Die Camps verfügen über einen Loungebereich, gemütliche Leseecke und Bar. Eine grosszügige Terrasse mit herrlichem Weitblick lädt zum Abendessen unter dem afrikanischen Sternenhimmel ein und dient auch als spannender Ort um die Tiere zu beobachten. Ein Spa steht für entspannende Stunden zur Verfügung (ausser Explorers Camp).
In diesem tierreichen und unbekannten Gebiet finden Sie mit Selinda und Zarafa zwei Paradiese in unvergleichbarer Schönheit. Die Camps verfügen über einen Loungebereich, gemütliche Leseecke und Bar. Eine grosszügige Terrasse mit herrlichem Weitblick lädt zum Abendessen unter dem afrikanischen Sternenhimmel ein und dient auch als spannender Ort um die Tiere zu beobachten. Ein Spa steht für entspannende Stunden zur Verfügung (ausser Explorers Camp).
Als Aktivitäten werden Tag- und Nachtpirschfahrten mit offenen Safarifahrzeugen und je nach Wasserstand, Bootstouren in der Selinda Lagune angeboten.
Die Wildbeobachtung ist von hervorragender Qualität, besonders in der Trockenzeit. Es bestehen gute Chancen Giraffen, Schakale, Elefanten, Geparde, Krokodile, Löwen, Wildhunde, und eine Vielfalt an verschiedenen Vogelarten zu sehen. Für aktive Gäste werden zudem kurze Buschwanderung in der Nähe des Camps angeboten.
Zimmer
The Zarafa Dhow Suite *****
Die Zarafa Dhow Suite gehört zum Zarafa Camp, kooperiert aber unabhängig. Die Suite bietet Platz für 4 Personen und wird privat mit eigenen Mitarbeitern und Koch angeboten. Die Einheit umfasst eine Fläche von 210 m2 auf zwei Stockwerken. Der Hauptbereich mit Terrasse und Swimmingpool befindet sich im Erdgeschoss und der Essbereich mit Kamin auf der oberen Etage. Von beiden Bereichen haben Sie einen atemberaubenden Ausblick über die Lagune. Mit dem privaten und offenen Safarifahrzeug sowie ihrem privaten Guide erleben Sie unbeschreibliche Tierbeobachtungen.
Die Zarafa Dhow Suite gehört zum Zarafa Camp, kooperiert aber unabhängig. Die Suite bietet Platz für 4 Personen und wird privat mit eigenen Mitarbeitern und Koch angeboten. Die Einheit umfasst eine Fläche von 210 m2 auf zwei Stockwerken. Der Hauptbereich mit Terrasse und Swimmingpool befindet sich im Erdgeschoss und der Essbereich mit Kamin auf der oberen Etage. Von beiden Bereichen haben Sie einen atemberaubenden Ausblick über die Lagune. Mit dem privaten und offenen Safarifahrzeug sowie ihrem privaten Guide erleben Sie unbeschreibliche Tierbeobachtungen.
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Preis auf Anfrage
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