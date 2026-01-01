Zarafa Camp*****/*

Gesegnet mit seiner aussergewöhnlichen Lage im östlichen Bereich des Selinda Reserve ist das luxuriöse Zarafa Camp ein Mitglied der exklusiven Relais & Châteaux-Vereinigung. Das Camp bietet einen Blick über die endlosen Ebenen und Überschwemmungsgebiete der Zibadianja Lagune. Die uneingeschränkte Aussicht von jedem einzelnen Fleck des Camps ist einzigartig. Die mächtigen alten Bäume, palmengesäumten Savannen und die Hülle und Fülle an Wild um das Camp sind charakteristisch für diese Gegend.

An kühlen Abenden versammeln sich die Gäste um ein wärmendes Kaminfeuer. Der Hauptbereich des Camps erinnert an traditionelle Safaricamps aus früheren Zeiten. Das Camp ist die perfekte Wahl für alle, die viel Wert auf persönlichen und individuellen Service legen. Die zahlreichen Aktivitäten werden auf die Wünsche der Gäste abgestimmt, sodass jeder Besucher mit dem maximalen Buscherlebnis das Camp verlässt. Das Design der 4 grossen Zelte ist aussergewöhnlich.

Alle Einheiten bieten jeden erdenklichen Komfort, darunter eine Aussendusche, einen Kamin, ein privates kleines Tauchecken, eine Canon-Kamera mit zwei verschiedenen Objektiven und Swarovski-Ferngläser.



Dhow Suite im Zarafa Camp*****/*

Die Zarafa Dhow Suite gehört zum Zarafa Camp, operiert aber unabhängig. Die Suite bietet Platz für 4 Personen und wird privat mit eigenen Mitarbeitern und Koch angeboten. Die Einheit erstreckt sich über eine Fläche von 210 m² auf zwei Ebenen.

Der Hauptbereich mit Terrasse und Pool befindet sich auf der unteren Ebene, während der Essbereich mit Kamin sowie die beiden Suiten sich auf der oberen Ebene befinden. Von beiden Bereichen haben Sie einen atemberaubenden Ausblick über die Lagune. Mit dem privaten und offenen Safarifahrzeug sowie ihrem privaten Guide erleben Sie unbeschreibliche Tierbeobachtungen.



Selinda Camp*****/*

Auch das Selinda Camp ist ein Mitglied von Relais & Châteaux und wurde mit den Elementen Wasser, Luft, Erde und Feuer gestaltet.

Der gemütliche Lounge-Bereich eigent sich ideal zum Entspannen und unterhalten. Nachts kommt die interaktive Showküche zum Einsatz. Es gibt ein Spa zur Verwöhnung und einen grossen Weinkeller mit einer Auswahl an Premium-Weinen. Selinda verfügt zudem über eine Spezial-Rum-Sammlung neben anderen verfügbaren Spirituosen. Selinda Camp bietet 3 Safarizelte mit Strohdach, die über die permanenten Gewässer des Selinda Spillway blicken und private Terrassen sowie Tauchbecken besitzen.

Jede Suite ist einzigartig und mit den vier Elementen unterschiedlich gestaltet. In jedem Safari-Zelt finden die Gäste ausserdem ein Canon-Kamera-Set und Swarovski-Ferngläser.



Selinda Suite*****/*

Die 2-Schlafzimmer-Suite mit Strohdach und Zelt bietet einen Blick auf die Überschwemmungsflächen des Selinda Spillway und bietet Platz für 4 Erwachsene oder eine Familie von 5 Personen. Sie verfügt über ein eigenes Personal und ein grösseres zentrales Tauchbecken auf verschiedenen Ebenen der Decks.

Der Lounge- und Essbereich zwischen den beiden Schlafzimmern bietet eine eigene Auswahl an Weinen und Spirituosen, eine Kaffeemaschine, und private Mahlzeiten können an atmosphärischen Orten vor und hinter der Suite serviert werden. Spa-Behandlungen können entweder in der Suite oder im nahegelegenen Spa des Selinda Camps durchgeführt werden. Zwei Sets von Kameras und Ferngläsern stehen ebenfalls zur Verfügung.



Selinda Explorers Camp****/*

Etwa 90 Minuten westlich des Selinda Camps liegt das Explorers Camp in einer abgelegenen Gegend, die über den saisonal überfluteten Abschnitt des Selinda Spillway blickt.

Der Spillway durchfliesst das Konzessionsgebiet, verbindet das Linyanti Gebiet mit dem Okavango Delta und gilt als wichtiger Lebensraum für die Tiere im Selinda Reserve. Dieses klassische Camp besteht aus 4 traditionellen und begehbaren Zelten im Stil der Entdecker und Forscher Afrikas. Ein Familienzelt mit zwei Schlafzimmern und einem zentralen Lounge-Bereich steht ebenfalls zur Verfügung. Die Hauptzelte, die an die grossen Safaris vergangener Zeiten erinnern, bieten einen Blick auf einen riesigen Termitenhügel aus natürlicher Kunst.

An heissen Tagen lädt ein kleiner Pool zur Abkühlung ein, und ein Tagesbett ist perfekt für ein Nickerchen. Das Camp basiert auf ökologischen Prinzipien und wird vollständig mit Solarenergie betrieben. Die Aktivitäten konzentrieren sich auf Pirschfahrten, Buschwanderungen und Kanutouren (saisonal) und bieten den Gästen ein authentisches und faszinierendes Safari-Erlebnis.



Okavango Explorers Camp ****/*

Auf der Okavango-Seite des Selinda Reserve liegt dieses neue Safari-Camp mit Blick auf die permanenten, vom Okavango beeinflussten Gewässer des Selinda Spillway.

Diese Gegend ist bekannt als ein Paradies voller Wildtiere, und als einziges Camp in der westlichen Hälfte des Reservats erleben Sie ein riesiges Abenteuer. Kanufahren ist das ganze Jahr über möglich! Auch Tag und Nachtpirschfahrten sowie Buschwanderungen stehen zur Verfügung. Das Camp verfügt über 6 grosse Zeltzimmer mit einer gemütlichen Aussenterrasse und einem Tagesbett. Jedes Bett ist mit einem Moskitonetz ausgestattet, und Ventilatoren sorgen dafür, dass die Schlafzimmer angenehm kühl bleiben. Das Hauptzelt umfasst eine Lounge, eine Bar und einen Essbereich.