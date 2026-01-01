Beschreibung

Lage Das familiäre Camp liegt im südlichen Teil des 232'000 ha grossen Kwando Wildschutzgebiets und inmitten der Linyanti-Feuchtgebiete. Lebala bedeutet „weite Ebene" in Setswana, was diese unglaublich schöne Gegend nur allzu treffend beschreibt.

Angebot Der Hauptbereich des Camps beinhaltet eine Bar, einen Speisesaal, eine offene Lounge, welche über Holzstege mit einem kleinen Pool verbunden ist und eine Boma. Als Aktivitäten werden Pirschfahrten und Buschwanderungen angeboten.