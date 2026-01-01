Lebala Camp
Linyanti Region
Beschreibung
Lage
Das familiäre Camp liegt im südlichen Teil des 232'000 ha grossen Kwando Wildschutzgebiets und inmitten der Linyanti-Feuchtgebiete. Lebala bedeutet „weite Ebene" in Setswana, was diese unglaublich schöne Gegend nur allzu treffend beschreibt.
Angebot
Der Hauptbereich des Camps beinhaltet eine Bar, einen Speisesaal, eine offene Lounge, welche über Holzstege mit einem kleinen Pool verbunden ist und eine Boma. Als Aktivitäten werden Pirschfahrten und Buschwanderungen angeboten.
Zimmer
Das Camp verfügt über 8 luxuriöse Safarizelte auf hölzernen Plattformen, die einen herrlichen Panoramablick und ein Maximum an Komfort garantieren. Jedes Zelt verfügt über einen geräumigen Schlafbereich, ein en-suite Badezimmer mit Badewanne und eine romantische Doppel-Aussendusche.
Preis auf Anfrage
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