Das Savuti Camp ist ein sehr intimes und gemütliches Camp in einer äusserst abgelegenen Region. Die grosszügige Terrasse bietet eine faszinierende Aussicht auf den Fluss und das Buschland. Es ist nicht selten, dass Tiere sich gleich vor dem Camp aufhalten und Ihnen ein ganz persönliches Busch-Kino bieten. Der Speisebereich mit Bar sowie ein Swimmingpool für heisse Tage stehen den Gästen zur Verfügung. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Buschwanderungen und Bootstouren (saisonal). Vom Hide (Versteck) aus, können die Tiere ebenfalls beobachtet werden.