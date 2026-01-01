Zarafa Camp
Linyanti Region
Beschreibung
Lage
Das Selinda Reserve umfasst 130'000 Hektar und liegt am Ufer des Selinda Spillway. Der Wasserlauf, der das Okavango Delta mit den Sumpfgebieten, Flüssen und Auen des Linyanti und Kwando verbindet, fliesst hier durch weite Ebenen, die nur von kleinen Palminseln unterbrochen werden.
Angebot
In diesem tierreichen und unbekannten Gebiet finden Sie mit Selinda und Zarafa zwei Paradiese in unvergleichbarer Schönheit. Die Camps verfügen über einen Loungebereich, gemütliche Leseecke und Bar. Eine grosszügige Terrasse mit herrlichem Weitblick lädt zum Abendessen unter dem afrikanischen Sternenhimmel ein und dient auch als spannender Ort um die Tiere zu beobachten. Ein Spa steht für entspannende Stunden zur Verfügung (ausser Explorers Camp).
In diesem tierreichen und unbekannten Gebiet finden Sie mit Selinda und Zarafa zwei Paradiese in unvergleichbarer Schönheit. Die Camps verfügen über einen Loungebereich, gemütliche Leseecke und Bar. Eine grosszügige Terrasse mit herrlichem Weitblick lädt zum Abendessen unter dem afrikanischen Sternenhimmel ein und dient auch als spannender Ort um die Tiere zu beobachten. Ein Spa steht für entspannende Stunden zur Verfügung (ausser Explorers Camp).
Als Aktivitäten werden Tag- und Nachtpirschfahrten mit offenen Safarifahrzeugen und je nach Wasserstand, Bootstouren in der Selinda Lagune angeboten.
Die Wildbeobachtung ist von hervorragender Qualität, besonders in der Trockenzeit. Es bestehen gute Chancen Giraffen, Schakale, Elefanten, Geparde, Krokodile, Löwen, Wildhunde, und eine Vielfalt an verschiedenen Vogelarten zu sehen. Für aktive Gäste werden zudem kurze Buschwanderung in der Nähe des Camps angeboten.
Zimmer
Zarafa Camp *****
Zarafa Camp *****
Das luxuriöse Zarafa Camp ist mit seiner ausserordentlichen Lage im östlichen Sektor des Selinda Reservats gesegnet und ist Mitglied der exklusiven Gruppe Relais & Chateaux. Das unter schattenspendenden Jackalberry und Motsentsela Bäumen liegende Camp blickt über die unendlichen Ebenen und Flussauen der Zibadianja Lagune hinweg. Die uneingeschränkte Aussichten von jedem einzelnen Fleckchen des Camps sind atemberaubend. Die mächtigen alten Bäume, palmengesäumten Savannen und die Hülle und Fülle an Wild um das Camp sind charakteristisch für diese Gegend.
An kühleren Abenden versammeln sich die Gäste um ein wärmendes Kaminfeuer. Der Hauptbereich des Camps erinnert an traditionelle Safaricamps aus früheren Zeiten. Das Camp ist die perfekte Wahl für alle, die viel Wert auf persönlichen und individuellen Service legen. Die zahlreichen Aktivitäten werden auf die Wünsche der Gäste abgestimmt, so dass jeder Besucher mit dem maximalen Buscherlebnis das Camp verlässt. Das Design der 4 grossen Zelte ist aussergewöhnlich.
Sie sind im „Marquis Stil" erbaut und verfügen über jeden erdenklichen Komfort wie einen Schlafraum, Badezimmer mit Badewanne, eine Aussendusche, ein Kamin, ein privater kleiner Planschpool, eine Canon 5D mit zwei unterschiedlichen Objektive, ein Swarovski Fernglas und ein Teleskop für Sternenbeobachtungen.
Tipp vom Spezialisten
Speziell für Fotografen ausgerüstete Fahrzeuge und Boote ermöglichen mit professionellen Guides optimale Bedingungen für eine perfekte Foto- Safari in einer einzigartigen Umgebung. Finden Sie unsere Foto-Packages auf Katalogseite 21!
Preis auf Anfrage
Loading map...