Zarafa Camp *****



Das luxuriöse Zarafa Camp ist mit seiner ausserordentlichen Lage im östlichen Sektor des Selinda Reservats gesegnet und ist Mitglied der exklusiven Gruppe Relais & Chateaux. Das unter schattenspendenden Jackalberry und Motsentsela Bäumen liegende Camp blickt über die unendlichen Ebenen und Flussauen der Zibadianja Lagune hinweg. Die uneingeschränkte Aussichten von jedem einzelnen Fleckchen des Camps sind atemberaubend. Die mächtigen alten Bäume, palmengesäumten Savannen und die Hülle und Fülle an Wild um das Camp sind charakteristisch für diese Gegend.

An kühleren Abenden versammeln sich die Gäste um ein wärmendes Kaminfeuer. Der Hauptbereich des Camps erinnert an traditionelle Safaricamps aus früheren Zeiten. Das Camp ist die perfekte Wahl für alle, die viel Wert auf persönlichen und individuellen Service legen. Die zahlreichen Aktivitäten werden auf die Wünsche der Gäste abgestimmt, so dass jeder Besucher mit dem maximalen Buscherlebnis das Camp verlässt. Das Design der 4 grossen Zelte ist aussergewöhnlich.

Sie sind im „Marquis Stil" erbaut und verfügen über jeden erdenklichen Komfort wie einen Schlafraum, Badezimmer mit Badewanne, eine Aussendusche, ein Kamin, ein privater kleiner Planschpool, eine Canon 5D mit zwei unterschiedlichen Objektive, ein Swarovski Fernglas und ein Teleskop für Sternenbeobachtungen.