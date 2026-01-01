Duma Tau Camp
Linyanti Region
Beschreibung
Einleitung
Der abgeschiedene Rückzugsort Duma Tau liegt entlang des Linyanti Flusses und besticht mit seiner familiären Gastfreundschaft, einer faszinierenden Tierwelt und einer uneingeschränkten Sicht auf die Lagune.
Lage
Duma Tau bedeutet «Brüllen der Löwen» und liegt im privaten 125‘000 Hektar grossen Linyanti Wildreservat, an der westlichen Grenze des Chobe Nationalparks. Das Camp befindet sich unter schattenspendenden Mangosteen-Bäumen, in der Nähe des bekannten Savutikanals und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf eine Lagune.
Angebot
Der Hauptbereich ist mit hellen Farben gestaltet und liegt leicht erhöht über der Lagune. Besstaunen Sie bei einem Drink vor dem Abendessen wie sich das Wasser während des Sonnenuntergangs in ein Farbenschauspiel verwandelt. Auf der Lagune gibt es zudam ein schwimmendes Deck mit einer Feuerstelle. Nehmen Sie die Ruhe dieses Ortes war und bestaunen Sie den funkelnden Sternenhimmel. Der Pool dient an heissen Tagen für eine willkommene Abkühlung.
Der Hauptbereich ist mit hellen Farben gestaltet und liegt leicht erhöht über der Lagune. Besstaunen Sie bei einem Drink vor dem Abendessen wie sich das Wasser während des Sonnenuntergangs in ein Farbenschauspiel verwandelt. Auf der Lagune gibt es zudam ein schwimmendes Deck mit einer Feuerstelle. Nehmen Sie die Ruhe dieses Ortes war und bestaunen Sie den funkelnden Sternenhimmel. Der Pool dient an heissen Tagen für eine willkommene Abkühlung.
Die vielen Wasserläufe, welches das Gebiet einsäumen ziehen viele Elefantenherden und eine grosse Vielfalt an Wildkatzen an.
Erleben Sie Aktivitäten wie Tag- und Nachtpirschfahrten im Geländefahrzeug mit ausgebildeten Rangern, Bootsfahrten (saisonal) auf dem Linyanti und geführte Buschwanderungen (saisonal). Um den Tag ganz gemütlich ausklingen zu lassen steht ein zweistöckiges Boot für Sonnenuntergangsfahrten zur Verfügung. Während die Flusspferde Ihre Laute von sich geben, sinkt die Sonne langsam hinter den Horizont und lässt den Sternen Platz, welche sich funkelnd im Wasser spiegeln.
Zimmer
Das Camp verfügt über 10 Zeltzimmer, welche etwas erhöht über der Lagune errichtet wurden. Jede Einheit wurde geräumig konzipiert und bietet den Gästen eine en-suite Badezimmer sowie eine hübsche Terrasse mit herrlichem Blick über die Lagune.
Preis auf Anfrage
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