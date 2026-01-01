Der «Día de los Muertos» ist ein wichtiger Bestandteil des mexikanischen Kulturerbes und Ausdruck ihrer verschiedenen ethnischen Gruppen und Religionen. Es ist eine einzigartige Mischung aus einem Fest des Lebens und des Todes, bei dem bunte «Calaveras» (Totenköpfe) und «Calacas» (Skelette) als Masken und Ornamente verwendet werden. Der Ursprung geht auf die alten aztekischen Rituale zurück, in welchen den Ahnen und Toten Respekt gezollt wurde.

Auch heute noch verbindet der «Día de los Muertos» Familie und Freunde und stellt eine wichtige Verbindung zur Kultur und dem Glauben der Menschen dar. In den letzten Jahren wurde die Tradition zunehmend auch ausserhalb Mexikos gefeiert.

1. Kostüme

Der «Día de los Muertos» ist ein sehr geselliges Fest, bei dem Menschen jeden Alters auf den Strassen und Plätzen zusammenkommen. Traditionell verkleiden sie sich als Skelette und bemalen ihre Gesichter. Die Kostümierten tragen dazu Anzüge oder Kleider, um «Catrina» zu ehren. Schalmeien oder andere Musikinstrumente tragen ebenfalls dazu bei und helfen, die Toten zu beschwören, damit sie noch länger an der Feierlichkeit teilnehmen.