Zug-Abenteuer Mexiko ab Mexiko-Stadt

1 . Tag Ciudad de México Individuelle Anreise nach Mexiko-Stadt. Ankunft in Mexiko Stadt und Begrüssung durch die Reiseleitung. Transfer zum Hotel.

2 . Tag Ciudad de México - Los Mochis Flug von Mexiko-Stadt nach Los Mochis. Auf einer Bootstour in die Bucht von Topolobampo erleben Sie den drittgrössten natürlichen Meereshafen der Welt. Der gleichnamige Ort – direkt an der Bucht gelegen – entstand 1868 als Experiment des nordamerikanischen Ingenieurs Albert K. Owen, der hier einen Welthafen des Friedens und der Gleichheit gründen wollte. Das Experiment missglückte, aber für Naturliebhaber wurde diese Region Mexikos zum wahren Paradies.

3 . Tag Los Mochis - Posada Barrancas Fahrt mit dem CHEPE Express Turista von Los Mochis nach Divisadero Barrancas. Transfer zum Hotel Mirador mit Ausblick in die Urique-Schlucht und Kurzwanderung am Abend. Geniessen Sie die Kurzwanderung entlang der Bruchkante der Urique-Schlucht bei Posada Barrancas. Die Aussichtspunkte entlang des Schluchtenrandes am Zusammenlauf des Kupfer- und Uriquecanyons sind spektakulär und atemberaubend. Sollte es die Situation erlauben, besuchen Sie während der Wanderung eine Rarámuri-Familie, die mit ihren Feinflechtarbeiten aus Kiefernadeln und Agaven beeindruckt.

4 . Tag Posada Barrancas - Chihuahua Mit dem Teleférico unternehmen Sie eine faszinierende Fahrt zum Aussichtspunkt Mesa de Arturo im Herzen der Kupferschluchten mit Blick auf den Río Urique; dabei überwinden Sie 450 Höhenmeter. Das Seilbahn-System ohne Zwischenpfosten der Firma Doppelmayr aus Österreich hat eine Länge von 2'750 m und wurde 2010 fertiggestellt. Die Gondeln fahren in entgegengesetzter Richtung, bieten jeweils bis zu 60 Passagieren Platz und eröffnen während der Fahrt von Piedra Volada aus unglaubliche Aussichten in das umliegende Canyonsystem. Vergessen Sie Ihre Kamera nicht, um diese unvergesslichen Momente festzuhalten.



Fahrt von Pedra Volada nach Creel.



Auf Ihrem Ausflug besuchen Sie eine Höhle der Rarámuri-Indianer, die den natürlichen Schutz der Felsen als Wohnung nutzen. Der nächste Halt führt Sie in das Tal der Pilzköpfe und Frösche, deren charakteristische Felsformationen dem Tal seinen Namen geben. Über die Missionskirche San Ignacio erreichen Sie den Lago de Arareco, welcher bei Sonnenschein durch seine tiefblaue Farbe und die umliegenden Felsen beeindruckt.



Kurzer Rundgang durch die kleine Holzfäller- und Touristenstadt Creel. Ein Bummel durch die Strassen der Stadt zeigt eine bunte Mischung aus einheimischen Werktätigen, Rarámuri-Indianern und Besuchern verschiedener Nationalitäten. Unterkünfte, Restaurants, Agenturen jeglicher Couleur, Bau-, Möbel- und Souvenirläden schiessen wie Pilze aus dem Boden.

5 . Tag Chihuahua - Chichén Itzá Flug von Chihuahua nach Cancún und Fahrt mit dem Tren Maya nach Chichén Itzá. Transfer zum Hotel.

6 . Tag Chichén Itzá - Uxmal Besuch der Kultstätte Chichén Itzá. Von den verschütteten und vom Urwald überwucherten Bauten wurden bis heute erst ca. 30 freigelegt und restauriert. „El Castillo“, das beeindruckendste Gebäude (30 m hoch), erhebt sich weit über die Anlage hinaus. „El Caracol“ erinnert uns an ein Schneckenhaus. Das Observatorium diente den Maya unter anderem zur Beobachtung der Venus und ihrer Bahn.



Fahrt von Chichén Itzá nach Yokdzonot.



Der Cenote Yokdzonot wurde erst im Jahr 2007 nach zweijähriger Herrichtung durch die Frauen des gleichnamigen Ortes für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Das ovale Gewässer von über 100 m Umfang zeichnet sich durch senkrechte, 18 m hohe Wände aus, die an vielen Stellen durch dicke Mangrovenwurzeln fast wie mit einem Vorhang verdeckt sind. Hier können Sie ein erfrischendes Bad geniessen, aber auch mit einer Seilrutsche über den Cenote schweben. Zur Stärkung steht ein Restaurant mit von den Frauen der Kooperative bereitetem schmackhaftem Essen in Mayatradition (zu sehr fairen Preisen) zur Verfügung.



Fahrt von Yokdzonot nach Chichén Itzá. Danach Zugfahrt von Chichén Itzá nach Uxmal.

7 . Tag Uxmal - Palenque Tauchen Sie in die Geschichte der spätklassischen Maya-Epoche ein. Der Name Uxmal steht für „die dreimal Erbaute“. Ungefähr 600 – 950 n. Chr. entstanden, konnte die Bedeutung vieler Bauten bis heute noch nicht vollständig entschlüsselt werden. Die Anlage beeindruckt den Besucher mit verzierten Fassaden, riesigen Terrassen und Plätzen, Säulen und Torbögen.



Fahrt von Uxmal nach Campeche.



Die Stadt Campeche ist von einer Mauer umgeben, die früher zum Schutz vor Piraten diente. Auf einem Rundgang besichtigen Sie die kleinen Gässchen der bedeutenden Hafenstadt mit restaurierten Kolonialgebäuden, dem Zócalo und der Kathedrale La Concepción. Lassen Sie sich zurückversetzen in die Zeit der spanischen Eroberer.



Fahrt von Campeche - Edzná.



Die Ruinenstätte Edzná befindet sich im Nordwesten des Bundesstaates Campeche, ca. 60 km von der gleichnamigen Hauptstadt entfernt. 400 v. Chr. begann sich Edzná explosionsartig auszubreiten und wurde zu einem Machtzentrum, das weite Teile Yucatáns beherrschte. Das schönste Gebäude von Edzná ist sicher das „Gebäude der fünf Stockwerke“, eines der interessantesten Bauwerke der gesamten Mayakultur.



Zugfahrt von Edzná nach Palenque.

8 . Tag Palenque Am Rande des subtropischen Regenwaldes von Chiapas gelegen, erreichen Sie die schönste Ruinenstadt Mexikos. Um 300 v. Chr. gegründet, stand Palenque im 7. und 8. Jh. n. Chr. in voller Blüte; alle heute noch zu sehenden Gebäude stammen aus dieser Periode. So zum Beispiel der Tempel der Inschriften mit mehr als 620 Hieroglyphen, die die Geschichte des Königs Pakal erzählen – oder der grosse Palast, der Sonnentempel und der Nordtempel mit seinen Stucküberresten und kriegerischen Szenen.



Rund 40 km südlich von Palenque liegen die rauschenden Wasserfälle von Roberto Barrios. Versteckt über mehrere Terrassen finden sich hier die bezaubernden Wasserkaskaden auf einer Strecke von mehreren hundert Metern inmitten des subtropischen Dschungels von Chiapas. Das türkisblaue Wasser und die unberührte Natur laden zum Schwimmen in den kleinen Felsbecken ein. Eine geheimnisvolle, grüne Oase, die Abenteuer und Entspannung vereint.

9 . Tag Palenque - Calakmul Sie besuchen die zweitgrösste Mayastätte Mexikos an der Grenze zu Guatemala. Auf der Fahrt durch den Regenwald beeindrucken Flora und Fauna, vielleicht sehen Sie einen der seltenen Jaguare oder Pumas. In der 100 km² grossen Ruinenstätte werden Sie von den Pyramiden und anderen Strukturen begeistert sein, die im Jahre 1931 von dem Amerikaner Cyrus Lundell wiederentdeckt wurden.

10 . Tag Calakmul - Chetumal Die Laguna Bacalar, bekannt für ihr atemberaubendes Farbenspiel (auch Lagune der sieben Farben genannt), erstreckt sich über 42 Kilometer Länge und beeindruckt mit vielfältigen Blautönen, die durch unterschiedliche Wassertiefen entstehen. Das kristallklare Wasser wird hauptsächlich von unterirdischen Flüssen gespeist, die durch das poröse Kalkgestein der Yucatán-Halbinsel fliessen. Entlang der Uferzonen erstrecken sich unberührte Mangrovenwälder und schwimmende Seerosenfelder, die zahlreichen Vogelarten sowie faszinierenden Tieren wie dem seltenen tropischen Fischotter und dem Bacalar-Salmler (Astyanax bacalarensis) einen geschützten Lebensraum bieten. Während der Bootsfahrt können Sie die friedliche Atmosphäre geniessen und die beeindruckende Natur in ihrer ganzen Vielfalt erleben.



Bacalar ist eine beschauliche Kleinstadt an der gleichnamigen Lagune. Im Zentrum des Ortes besuchen Sie die Festung Fuerte de San Felipe Bacalar. Antonio de Figueroa y Silva, seines Zeichens Feldmarschall von Yucatán, liess die 1733 vollendete Festung zum Schutz gegen Piraten und marodierende Holzhändler erbauen. Heute befindet sich in den alten Gemäuern ein kleines, aber interessantes Museum zur Geschichte der Piraten und zur Entwicklung der Region. Der Blick von den Zinnen über die Lagune ist einmalig.

11 . Tag Chetumal - Cancún Das kleine Museum de la Cultura im Zentrum Chetumal's beschäftigt sich mit dem Leben und der Wissenschaft der Maya. Neben Erklärungen zu der Maya-Schrift und dem ausgefeilten Kalender, können Sie Ausstellungsstücke wie Werkzeuge, Schmuck, Haushaltsgegenstände und Nahrungsmittel der Maya-Kultur begutachten. Im Mittelpunkt der acht Ausstellungs-Sektionen steht das alltägliche Leben im Mayareich. Ausserdem wird hier auch das komplexe Zahlensystem der Maya-Kultur verständlich erklärt.



Fahrt von Chetumal nach Tulum.



Ihr Ausflug bringt Sie zu der Maya-Felsenfestung von Tulum, direkt am karibischen Meer gelegen. Geblieben ist von der grossen Maya-Stadt nur der Tempelbezirk mit dem Palast. Weitere Gebäude sind der Templo del Dios Descendente und der Templo de los Frescos. Tulum's Reiz liegt im Zusammenspiel der Ruinen mit dem weissen Sand und dem türkisblauen Wasser.



Zugfahrt von Tulum nach Cancún.

12 . Tag Cancún - Mexiko-Stadt Flug Cancún - Mexiko-Stadt. Erleben und bestaunen Sie eine der grössten Städte der Welt. Mexiko-Stadt ist politischer, sozialer und kultureller Mittelpunkt des Landes mit zahlreichen Universitäten, Museen und Baudenkmälern. Rundgang im Zentrum der Metropole entlang des Präsidentenpalastes und Besuch des Zócalos sowie der Catedral Metropolitana de la Asunción de María de la Ciudad de México, der ältesten und mächtigsten Kathedrale des amerikanischen Kontinentes. Umgeben von den schneebedeckten Zwillingsvulkanen Popocatépetl und Iztaccíhuatl leben heute mehr als 25 Millionen Menschen in der Metropolregion Valle de México.



Der malerische Markt La Ciudadela im Herzen von Mexiko Stadt entführt Sie in die besondere Welt des mexikanischen Kunsthandwerks. Eigens zu den Olympischen Spielen 1968 gegründet, vereint der Markt Kunsthandwerker und Händler aus allen Regionen des Landes. Die bunt gefüllten Hallen befinden sich an der Calle Balderas und bieten traditionelle Souvenirs sowie moderne Design-Adaptionen für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel – von Hängematten aus Yucatán, über Lebensbäume und Catrina-Figuren aus Metepec sowie aufwendig per Hand bestickte Kleidung aus Chiapas und Oaxaca.



Wenn Sie exklusive und aussergewöhnliche Delikatessen lieben, dann sind Sie im Mercado 77 San Juan im historischen Zentrum von Mexiko Stadt am richtigen Ort. Nicht nur Liebhaber von schmackhaftem Fisch und Meeresfrüchten – aus Veracruz, Campeche und der Baja California – kommen auf dem Markt auf ihre Kosten, sondern auch Probierfreudige von exotischen Gerichten: Leguane aus Chiapas, Skorpione aus Durango, Alligatoren und Pejelagartos aus Zuchtbecken in Tabasco und vielem mehr. Noch nie gesehene Früchte- und Gemüsesorten sowie einzigartige Kreationen verschiedener Fleischwaren lassen Sie Mexikos Kulinarik ganz neu erleben.

13 . Tag Mexiko-Stadt Das Nationale Mexikanische Eisenbahnmuseum wurde 1988 gegründet, um das nationale Eisenbahnerbe Mexikos zu bewahren und zu studieren, das 1850 mit Ankunft der ersten Eisenbahn in Mexiko seinen Anfang nahm. Das grossflächige Freilichtmuseum präsentiert Ihnen seltene Dampf- und Diesel-Lokomotiven ebenso wie Post-, Fracht- und Kombüsenwagen sowie mehrere historische Präsidentenwagons und vieles mehr. Zu den Schätzen der Ausstellung gehört auch die ALCO PA No. 19.



Besuchen Sie die erste öffentlich zugängliche Bibliothek des amerikanischen Kontinents, die Biblioteca Palafoxiana im Kulturhaus Pueblas. Das historische Denkmal, heute Weltdokumentenerbe der UNESCO, gilt als kultureller Schatz und beherbergt über 40.000 Bände, deren Datierungen bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Die 1646 vom Bischof und Vizekönig Juan de Palafox y Mendoza gegründete Biblioteca Palafoxiana gehörte in der damaligen Zeit zu den grössten Sammlungen menschlichen Wissens. Schlendern Sie vorbei an den alten Zedern- und Kiefernholzregalen im prächtigen Bibliothekssaal aus dem 18. Jahrhundert und nehmen Sie die beeindruckende Atmosphäre in sich auf.



Rundgang durch das Zentrum von Puebla. Die Architektur der mexikanischen Kolonialstadt wird durch die farbenprächtigen Talavera-Kacheln bestimmt, die in der ganzen Region Verwendung fanden und mit immer neuen Designs auch heute noch begeistern. Die schönsten Sehenswürdigkeiten Pueblas liegen nicht weit entfernt vom Zócalo und sind in kurzer Zeit zu Fuss zu erreichen – ein Muss dabei die Kathedrale und die Plaza de la Constitución als einer der schönsten Plätze Mexikos.



Ein kleines, aber feines Museum ist das Museo Vivencial Ferrocarril 279 – hier kommen Eisenbahnfreunde auf ihre Kosten. Eingerichtet in der Maschinenhalle des ehemaligen Bahnhofs von Cuautla, zeigt es Objekte aus der Eisenbahngeschichte der Stadt, neben Maschinen und Werkzeugen auch Waggons, die Sie von aussen und von innen inspizieren können, und die legendäre Dampflok Nr. 279, die über Jahrzehnte hinweg auf der Strecke zwischen den Ozeanen ihren Dienst getan hat.

14 . Tag Mexiko-Stadt Das Museo Militar de Aviación MUMA entführt Besucher in die faszinierende Welt der mexikanischen Luftwaffe. Gelegen in Santa Lucía, Estado de México, auf dem Gelände der Base Aérea Militar Número 1, präsentiert es die Geschichte der Escuadrón 201, einer Eliteeinheit, die im Zweiten Weltkrieg mit P-47 Thunderbolts auf den Philippinen gegen Stellungen des japanischen Kaiserreiches kämpfte. Das Museum beherbergt etwa 50 historische Flugzeuge, darunter die Douglas DC-3 „El Mexicano“, das erste Präsidentenflugzeug Mexikos. Multimediale Installationen und thematische Säle lassen Besucher in die Missionen und technologische Entwicklung der mexikanischen Luftstreitkräfte eintauchen. Das MUMA bringt Luftfahrtgeschichte zum Leben und ist ein spannendes Ziel für Technik- und Geschichtsinteressierte.



Besuchen Sie die gewaltige Pyramidenanlage von Teotihuacán. Sie war die erste Stadt der „Neuen Welt“. Zwischen 250 v. Chr. und 700 n. Chr. erbaut, wohnten zur Zeit ihrer Blüte etwa 125'000 bis 250'000 Menschen in rund 2'300 Wohnkomplexen, damals sicherlich die grösste Metropole auf dem amerikanischen Kontinent. Erst wenn man die gewaltige – 1 km lange – „Strasse der Toten“ entlang läuft, werden die Dimensionen dieser Anlage bewusst. Die langjährigen Ausgrabungen werden systematisch durchgeführt und täglich gibt es neue Erkenntnisse über diese vergangene Kultur.

15 . Tag Mexiko-Stadt - Contepec Das Museo Nacional de Antropología ist das am häufigsten besuchte Museum Mexikos. Es besteht aus zwölf Ausstellungshallen, von denen jede einer anderen präkolumbischen Kulturgruppe Mexikos gewidmet ist - insgesamt fast 80.000 m² Ausstellungsfläche. Entworfen im Jahr 1964 unter der Führung des Architekten Pedro Ramírez Vázquez, beeindruckt der monumentale Bau insbesondere mit einer mächtigen Säule im Innenhof, die einen riesigen Betonschirm trägt. Entdecken Sie unter vielen anderen die Kulturen der Olmeken, Tolteken, Azteken und der Maya.



Sie besuchen den beeindruckenden Chapultepec Park. Die Anlage war einst nur Waldfläche und für die Azteken ein heiliger Ort; heute ist es eine grüne Oase inmitten der Hauptstadt mit alten schattenspendenden Bäumen, verträumten Seen, einem Skulpturengarten, mehreren Museen und Monumenten (wie der Altar a la Patria in Erinnerung an die Niños), einem Zoo und schönen Marktständen. Oberhalb des Parks liegt das Schloss, das 1864 vom habsburgischen Kaiser Maximilian von Mexiko im Stil seiner italienischen Villa umgebaut wurde.



Zugfahrt von Ciudad de México nach Toluca.



Eine mit Bleiverglasung umgestaltete ehemalige Markthalle umgibt den botanischen Garten von Toluca, der mehr als 1.000 Pflanzen aus aller Welt umfasst – das Farbspiel der Glasfragmente ist atemberaubend. Bei einer kurzen Stadtbesichtigung erkunden Sie das malerische Zentrum der Stadt sowie die prächtige Kathedrale.

16 . Tag Contepec - Guadalajara Besuch des Zentrums von Guadalajara, der zweitgrössten Stadt Mexikos, Wiege der Mariachi-Musik und des Tequilas. Ihr erster Stopp gilt dem Cabañas-Hospiz, dem grössten kolonialen Gebäude Amerikas; sein Bau zählt 23 Patios, die von einer Kuppel überragt werden. 1997 wurde es von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Den Mittelpunkt Guadalajara’s bildet die Kathedrale, umgeben von vier wunderschönen Plazas.



Good-bye Dinner in Tlaquepaque.

17 . Tag Guadalajara Sunrise Zugfahrt mit dem José Cuervo Express nach Tequila mit Erkundungen in der Stadt.



Die Zugfahrt im eleganten schwarz-goldenen Personenwagen beginnt frühmorgens in Guadalajara unter dem Motto "Alle an Bord" und führt durch die einzigartige Kulturlandschaft des Agavenanbaus bis in die Kleinstadt Tequila. Während der Fahrt nehmen Sie an einer Verkostung durch einen erfahrenen Tequilero teil, während Sie einige köstliche Snacks geniessen. In Tequila angekommen, besichtigen Sie die älteste Destillerie Lateinamerikas "La Rojeña" und das Juan Beckmann Gallardo Kulturzentrum. Nach ein paar Stunden zur freien Verfügung, um dieses bezaubernde "Magische Stadt" kennenzulernen, geniessen Sie eine mexikanische Show, bevor Sie zu den Agavenfeldern fahren, um eine Demonstration des "Jima" zu erleben. Am Nachmittag fahren Sie mit dem Bus zurück nach Guadalajara.

18 . Tag Guadalajara Transfer zum Flughafen Guadalajara mit Flug nach Mexiko-Stadt. Individuelle Weiter- oder Rückreise.