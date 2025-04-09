Abenteuer Baja California Sur ab San José del Cabo

1 . Tag San José del Cabo Ankunft in San José del Cabo. Transfer zum Hotel.

2 . Tag San José del Cabo – Sol de Mayo Wasserfall-Goldmuseum – La Ventana Beginnen Sie Ihr Abenteuer mit einer Fahrt zur Rancho Ecologico, wo Sie eine kurze Wanderung zum Wasserfall Sol de Mayo unternehmen. Erfrischen Sie sich in dieser wunderschönen Oase, deren Becken mit frischem, sauberem Wasser von einer Lagune in der Zorra-Schlucht gespeist wird. Weiter geht es nach El Triunfo, einer alten Bergbaustadt. Einst lebten hier mehr als 10.000 Bergleute. Besuch des Silber- und Goldmuseum Ruta de la Plata. Am Nachmittag Weiterfahrt in die nur 40 Minuten südöstlich von La Paz gelegene Bucht von La Ventana und El Sargento. Dieser Ort am Golf von Kalifornien ist ideal zum Kitesurfen (und daher auch bekannt als Mexikos Kitesurf-Hauptstadt), Windsurfen und Mountainbiken.

3 . Tag La Ventana Bewundern Sie den Kontrast zwischen Meer und Wüste mit einzigartigen Bilderbuchlandschaften auf einer der Mountainbike-Routen oder üben Sie sich im Wind- oder Kitesurfen. Ebenso besteht die Möglichkeit zu einem Kayakausflug. Alternativ geniessen Sie den Tag am Strand.

4 . Tag La Ventana – Sierra de Las Cacachilas – La Paz Kurze Fahrt zur weitläufigen, privaten Cacachilas Ranch, wo Sie bei einer Wanderung eine Reise in die Vergangenheit unternehmen. Die Strecke führt entlang eines Baches zu einer der eindrücklichsten Schluchten der Region. Die Route zeigt Ihnen nicht nur die unglaublich reiche und endemische Schönheit der Sierra de Las Cacachilas, sondern Sie werden auch auf den Spuren des Bergbaus aus den 1800er Jahren wandeln. Nach Ihrer Rückkehr zur Ranch wird Ihnen ein rustikales Gourmet- Mittagessen mit frischen, direkt auf der Farm angebauten Produkten serviert. Anschliessend erhalten Sie Gelegenheit zum Baden und Entspannen am Pool, bevor Sie nach kurzer Fahrt La Paz erreichen.

5 . Tag La Paz Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Alternativ können Sie an einem optionalen Ausflug für Walbeobachtung teilnehmen.

6 . Tag La Paz – Bootsausflug Espiritu Santo Insel – Todos Santos Fahren Sie heute bei Bootsausflug entlang der Bucht von La Paz vorbei an den Stränden von Balandra und Tecolote zur Insel Espiritu Santo. Hier haben Sie Gelegenheit zum Schnorcheln mit Seelöwen, bevor Sie sich bei einem Mittagessen mit Ceviche am Strand stärken. Nachmittags Fahrt nach Todos Santos mit einem einem kurzen Rundgang durch die historische Stadt. Auf dieser interessanten und unterhaltsamen Tour wird die Vergangenheit lebendig. Die Stadt hat eine reiche und abwechslungsreiche Geschichte, von den ersten Missionaren über die boomenden Zuckerjahre bis hin zur heutigen Künstlerkolonie, dem landwirtschaftlichen Zentrum und dem Surfer-Hotspot.

7 . Tag Todos Santos Heute unternehmen Sie eine abenteuerliche Wanderung mit spektakulären Aussichten. Beginnen Sie die Klippenwanderung an der Punta Lobos, einem weitläufigen Pazifikstrand, an dem die Fischer von Todos Santos jeden Morgen ihre Boote zu Wasser lassen um nachmittags ihren Fang einzubringen. Nach einem kurzen Anstieg werden Sie mit atemberaubenden Aussichten auf die Küste mit ihren dramatischen, von der rauschenden Brandung geformten Felsen belohnt. Während der gesamten Wanderung werden Sie die fesselnde Kombination aus Wüstenlandschaft und Meer erleben. Nach einer etwa 3,5-stündigen Wanderung erreichen Sie schliesslich den idyllischen Strand von San Pedro, wo ein Picknick-Mittagessen auf Sie wartet.

8 . Tag Todos Santos – Cabo San Lucas Der Vormittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Am Nachmittag Fahrt nach Cabo San Lucas. Anschliessend Transfer zum Badeferienhotel oder Flughafen.