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Mexiko Klassik ab Mexico City

Diese grossartige Reise macht Sie mit dem Schönsten bekannt, was Mexiko zu bieten hat. Sie durchqueren das Hochland, reisen bis in die Ebenen von Yucatán, ans türkisblaue karibische Meer der Riviera Maya und erleben die Geschichte dieses Landes hautnah.

Reisedaten Gruppenreise maximal 12 Teilnehmer
02.02. - 14.02.26
09.02. - 21.02.26
02.03. - 14.03.26
23.03. - 04.04.26*
06.04. - 18.04.26*
13.04. - 25.04.26
20.07. - 01.08.26
12.10. - 24.10.26
09.11. - 21.11.26
16.11. - 28.11.26
30.11. - 12.12.26

*Ostertermine
Termine 2027 auf Anfrage

Reisedaten Gruppenreise maximal 25 Teilnehmer
Auf Anfrage
Mexiko Klassik ab Mexico City
ab CHF 2530.– / pro Person
ab Mexico City bis Cancún
Highlights:
- Mexiko City Sehenswürdigkeiten
- Teotihuacán Pyramiden
- Monte Albán und Zapotitlán
- Chichén Itzá Besichtigung
Icon calendar 13 Tage / 12 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Mexiko City

Ankunft in Mexico City. Transfer ins Hotel.

2. Tag Mexiko City

Heute besuchen Sie das Museum del Templo Major. Danach können Sie während einer Stadtrundfahrt eine der grössten Städte der Welt bestaunen. Mexiko Stadt ist in politischer, sozialer und kultureller Sicht Mittelpunkt des Landes mit zahlreichen Universitäten, Museen und Baudenkmälern. Ausserdem besichtigen Sie den Stadtteil Xochimilco, der für seine schwimmenden Gärten bekannt ist.

3. Tag Mexiko City

Besuch des Bildungsministeriums mit Wandgemälden von Diego Rivera. Nur wenige Blocks vom Zocalo entfernt, erkunden Sie die faszinierende «Plaza Santo Domingo», geistiges Zentrum der Stadt während der Kolonialzeit. Danach Fahrt zum Anthropologischen Musseum und zum Chapultepec Park.

4. Tag Mexiko City – Puebla

Fahrt zur Kirche der Jungfrau von Guadalupe, dem wichtigsten Wallfahrtsort des Landes. Anschliessend Besichtigung von Teotihuacán, der grössten bisher ausgegrabenen altindianischen Stadt Mittelamerikas. Herausragend sind die Sonnen- und die Mondpyramide. Fahrt nach Puebla, eine der prächtigsten und farbigsten Städte Mexikos.

5. Tag Puebla – Oaxaca

Fahrt nach Zapotitlán Salinas und Besuch des Jardín Botánico, der kein Garten im üblichen Sinne ist, sondern eine naturbelassene Landschaft, die Sie über verschiedene Treppen und Wege erkunden können. Am Nachmittag geht es zu den Tempelanlagen von Monte Albán, einer Stätte der Zapoteken und Mixteken hoch über dem Tal von Oaxaca.

6. Tag Oaxaca

Am Morgen besuchen Sie das Museo Cultural, welches in einem ehemaligen Dominikanerkloster aus dem 16. Jhd. untergebracht ist. Zu den beeindruckendsten Funden gehören die Goldarbeiten aus dem Grab 7 (1250–1480 n. Chr.) von Monte Albán. Im Anschluss erleben Sie bei einem Stadtrundgang die prachtvolle Kirche Santo Domingo, den quirligen Zócalo und einen der vielen farbenfrohen Märkte.

7. Tag Oaxaca – Tehuantepec

Auf der Fahrt nach Tehuantepec halten Sie zunächst in Tule, bekannt für seinen mehr als 2000 Jahre alten Ahuehuete-Baum, der mit einem Umfang von 36 m als «dickster Baum der Welt» gilt. Anschliessend besichtigen Sie die geheimnisumwobenen Kultstätte von Mitla. Fahrt durch die farbenfrohe Sierra Madre und Besuch der Mezcal Destillerie, bevor Sie am Abend Tehuantepec erreichen.

8. Tag Tehuantepec – San Cristóbal

Gegen Mittag unternehmen Sie eine Bootsfahrt durch den Sumidero Canyon. Ihre Fahrt führt durch die tief eingeschnittene Schlucht des Rio Grijalva.

9. Tag San Cristóbal

Stadtbesichtigung und Fahrt in die Tzotzil-Mayadörfer Chamula und Zinacanán.

10. Tag San Cristóbal – Palenque

Auf dem Weg nach Palenque Besuch der Roberto Barrios Wasserfälle. Das türkisblaue Wasser und die unberührte Natur laden zum Schwimmen ein.

11. Tag Palenque – Campeche

Am Rande des subtropischen Regenwaldes von Chiapas gelegen, erreichen Sie die schönste Ruinenstadt Mexikos. Um 300 v. Chr. gegründet, stand Palenque im 7. und 8. Jh. n. Chr. in voller Blüte.

12. Tag Campeche – Mérida

Heute besuchen Sie die Ruinenanlage von Uxmal mit der imposanten Pyramide des Wahrsagers. Anschliessend Weiterfahrt in die Hauptstadt von Yucatán. In Mérida können Sie noch typisch mexikanische Hängematten erwerben. Geniessen Sie die Abendstimmung und das lebendige Treiben auf dem Zócalo.

13. Tag Mérida – Cancún

Chichén Itzá ist eine der grössten und bedeutendsten Mayastätten von Yucatán. Während Ihres Rundgangs durch die faszinierende Anlage sehen Sie die Pyramide des Kukulcan und das Observatorium. Gegen Abend Transfer an den Flughafen oder in Ihr Badeferienhotel.

Gruppenreise 13 Tage ab Mexiko City bis Cancún
Im Preis inbegriffen
  • Alle Transfers
  • Rundreise gemäss Ausschreibung mit Deutsch sprachiger Reiseleitung
  • 12 Übernachtungen in guten Mittelklassehotels inklusive Frühstück
  • Ausflüge und Besichtigungen inklusive Eintritt
  • Ausführliche Reisedokumentation
  • Taxen und Service-Gebühren
Im Preis nicht inbegriffen
  • Transfer vom/zum Flughafen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten und Aktivitäten
  • Getränke und Trinkgelder für Fahrer/Reiseleiter
Hinweise
  • Auf Anfrage auch als Privatreise buchbar
  • Mindestteilnehmeranzahl: 2 Personen
  • Maximalteilnehmeranzahl: 25 Personen

Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 2530.– / pro Person

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