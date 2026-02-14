Mexiko Klassik ab Mexico City

1 . Tag Mexiko City Ankunft in Mexico City. Transfer ins Hotel.

2 . Tag Mexiko City Heute besuchen Sie das Museum del Templo Major. Danach können Sie während einer Stadtrundfahrt eine der grössten Städte der Welt bestaunen. Mexiko Stadt ist in politischer, sozialer und kultureller Sicht Mittelpunkt des Landes mit zahlreichen Universitäten, Museen und Baudenkmälern. Ausserdem besichtigen Sie den Stadtteil Xochimilco, der für seine schwimmenden Gärten bekannt ist.

3 . Tag Mexiko City Besuch des Bildungsministeriums mit Wandgemälden von Diego Rivera. Nur wenige Blocks vom Zocalo entfernt, erkunden Sie die faszinierende «Plaza Santo Domingo», geistiges Zentrum der Stadt während der Kolonialzeit. Danach Fahrt zum Anthropologischen Musseum und zum Chapultepec Park.

4 . Tag Mexiko City – Puebla Fahrt zur Kirche der Jungfrau von Guadalupe, dem wichtigsten Wallfahrtsort des Landes. Anschliessend Besichtigung von Teotihuacán, der grössten bisher ausgegrabenen altindianischen Stadt Mittelamerikas. Herausragend sind die Sonnen- und die Mondpyramide. Fahrt nach Puebla, eine der prächtigsten und farbigsten Städte Mexikos.

5 . Tag Puebla – Oaxaca Fahrt nach Zapotitlán Salinas und Besuch des Jardín Botánico, der kein Garten im üblichen Sinne ist, sondern eine naturbelassene Landschaft, die Sie über verschiedene Treppen und Wege erkunden können. Am Nachmittag geht es zu den Tempelanlagen von Monte Albán, einer Stätte der Zapoteken und Mixteken hoch über dem Tal von Oaxaca.

6 . Tag Oaxaca Am Morgen besuchen Sie das Museo Cultural, welches in einem ehemaligen Dominikanerkloster aus dem 16. Jhd. untergebracht ist. Zu den beeindruckendsten Funden gehören die Goldarbeiten aus dem Grab 7 (1250–1480 n. Chr.) von Monte Albán. Im Anschluss erleben Sie bei einem Stadtrundgang die prachtvolle Kirche Santo Domingo, den quirligen Zócalo und einen der vielen farbenfrohen Märkte.

7 . Tag Oaxaca – Tehuantepec Auf der Fahrt nach Tehuantepec halten Sie zunächst in Tule, bekannt für seinen mehr als 2000 Jahre alten Ahuehuete-Baum, der mit einem Umfang von 36 m als «dickster Baum der Welt» gilt. Anschliessend besichtigen Sie die geheimnisumwobenen Kultstätte von Mitla. Fahrt durch die farbenfrohe Sierra Madre und Besuch der Mezcal Destillerie, bevor Sie am Abend Tehuantepec erreichen.

8 . Tag Tehuantepec – San Cristóbal Gegen Mittag unternehmen Sie eine Bootsfahrt durch den Sumidero Canyon. Ihre Fahrt führt durch die tief eingeschnittene Schlucht des Rio Grijalva.

9 . Tag San Cristóbal Stadtbesichtigung und Fahrt in die Tzotzil-Mayadörfer Chamula und Zinacanán.

10 . Tag San Cristóbal – Palenque Auf dem Weg nach Palenque Besuch der Roberto Barrios Wasserfälle. Das türkisblaue Wasser und die unberührte Natur laden zum Schwimmen ein.

11 . Tag Palenque – Campeche Am Rande des subtropischen Regenwaldes von Chiapas gelegen, erreichen Sie die schönste Ruinenstadt Mexikos. Um 300 v. Chr. gegründet, stand Palenque im 7. und 8. Jh. n. Chr. in voller Blüte.

12 . Tag Campeche – Mérida Heute besuchen Sie die Ruinenanlage von Uxmal mit der imposanten Pyramide des Wahrsagers. Anschliessend Weiterfahrt in die Hauptstadt von Yucatán. In Mérida können Sie noch typisch mexikanische Hängematten erwerben. Geniessen Sie die Abendstimmung und das lebendige Treiben auf dem Zócalo.

13 . Tag Mérida – Cancún Chichén Itzá ist eine der grössten und bedeutendsten Mayastätten von Yucatán. Während Ihres Rundgangs durch die faszinierende Anlage sehen Sie die Pyramide des Kukulcan und das Observatorium. Gegen Abend Transfer an den Flughafen oder in Ihr Badeferienhotel.