Kupferschluchten ab Los Mochis
Kupferschluchten ab Los Mochis
ab CHF 1972.– / pro Person
ab Los Mochis bis Chihuahua
Highlights:
- Chepe-Expressfahrt
- Kupferschlucht (Barrancas del Cobre)
- Arareko See & bizarre Felsen
- Mennoniten-Siedlung
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Los Mochis – El Fuerte
Individuelle Anreise nach Los Mochis. Kurzer geführter Stadtrundgang durch el Fuerte.
2. Tag El Fuerte – P. Barrancas
Vormittags geht's mit Transfer zur Bahnstation El Fuerte und danach beginnt die abenteuerliche Fahrt mit dem EXPRESS-Zug «Chepe». Entlang dem Rio Septentrion beginnt der steile Aufstieg in die Canyonlandschaft. Über weit gespannte Brücken und durch viele Tunnel gelangen Sie nach Temoris. Ankunft später Nachmittag in Divisadero und Weiterfahrt durch Pinienwälder zur Station Posadas Barrancas.
3. Tag Posadas Barrancas
Zuerst besuchen Sie die bekannte Steinformation «Piedra Volada» bevor es weiter geht zur Bergstation der Seilbahn. Fahrt hinunter in die Kupferschlucht. Nachmittags unternehmen Sie eine geführte Wanderung zur Cueva del Chino.
4. Tag Posada Barrancas – Arareko See – Valle de Hongos – Mision San Ignacio – Creel
Nach dem Frühstück erfolgt ein Landtransfer zum Städtchen Creel. Hier unternehmen Sie einen geführten Ausflug zum malerischen Bergsee Arareko. Weiter zu naheliegenden bizarren Steinformationen (Piedra de Hongos y Ranas) und zur alten spanischen Mission San Ignacio.
5. Tag Creel – Cuauthemoc – Chihuahua
Fahrt auf dem Landweg nach Chihuahua. Unterwegs Besuch einer Mennoniten Siedlung in der Umgebung von Cuauthemoc. Ankunft am späten Nachmittag in Chihuahua.
6. Tag Chihuahua Freitag oder Dienstag
Vormittags Stadtrundfahrt durch Chihuahua. Später Transfer zum Flughafen.
Zubucherreise ab 6 Tage Los Mochis bis Chihuahua
- 5 Übernachtungen in Mittelklassehotels
- Täglich Frühstück, 1x Mittagessen, 2x Abendessen
- Bahnfahrt im EXPRESS Zug im Touristenklasse-Abteil von El Fuerte nach Posadas Barrancas
- Sammel-Ausflüge mit lokalem Englisch sprechendem Führer gemäss Programm
- Luftseilbahn am Tag 3
- Alle Flughafen und Bahnstation Transfers mit lokalem Fahrer
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Aktivitäten
- Getränke zu Mittag- und Abendessen
- Alle Flüge
- Getränke und Trinkgelder für Fahrer/Reiseleiter
- Aufpreis für Abteil Executive und 1. Klasse auf Anfrage
Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 1972.– / pro Person