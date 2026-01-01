Kupferschluchten ab Los Mochis

1 . Tag Los Mochis – El Fuerte Individuelle Anreise nach Los Mochis. Kurzer geführter Stadtrundgang durch el Fuerte.

2 . Tag El Fuerte – P. Barrancas Vormittags geht's mit Transfer zur Bahnstation El Fuerte und danach beginnt die abenteuerliche Fahrt mit dem EXPRESS-Zug «Chepe». Entlang dem Rio Septentrion beginnt der steile Aufstieg in die Canyonlandschaft. Über weit gespannte Brücken und durch viele Tunnel gelangen Sie nach Temoris. Ankunft später Nachmittag in Divisadero und Weiterfahrt durch Pinienwälder zur Station Posadas Barrancas.

3 . Tag Posadas Barrancas Zuerst besuchen Sie die bekannte Steinformation «Piedra Volada» bevor es weiter geht zur Bergstation der Seilbahn. Fahrt hinunter in die Kupferschlucht. Nachmittags unternehmen Sie eine geführte Wanderung zur Cueva del Chino.

4 . Tag Posada Barrancas – Arareko See – Valle de Hongos – Mision San Ignacio – Creel Nach dem Frühstück erfolgt ein Landtransfer zum Städtchen Creel. Hier unternehmen Sie einen geführten Ausflug zum malerischen Bergsee Arareko. Weiter zu naheliegenden bizarren Steinformationen (Piedra de Hongos y Ranas) und zur alten spanischen Mission San Ignacio.

5 . Tag Creel – Cuauthemoc – Chihuahua Fahrt auf dem Landweg nach Chihuahua. Unterwegs Besuch einer Mennoniten Siedlung in der Umgebung von Cuauthemoc. Ankunft am späten Nachmittag in Chihuahua.

6 . Tag Chihuahua Freitag oder Dienstag Vormittags Stadtrundfahrt durch Chihuahua. Später Transfer zum Flughafen.