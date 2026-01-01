Selva Lacandona ab Tuxtla Gutierrez

1 . Tag Tuxtla Gutierrez – Sumidero Schlucht – San Cristobal de las Casas Ankunft in Tuxtla Gutierrez und Transfer nach Chiapa de Corzo. Bootsfahrt durch den beeindruckenden Sumidero-Canyon mit bis zu 1000 m hohen Felswänden. Transfer nach San Cristobal de las Casas und Übernachtung im Hotel Posada Na Bolom, einem ehemaligen Priesterseminar und Museum.

2 . Tag San Juan Chamula + Zinacantan – San Cristobal de las Casas Besuch von San Juan Chamula, bekannt für seine traditionelle Kultur und Kirche. Weiter nach Zinacantan zur farbenfrohen Kirche San Lorenzo und einer Weberfamilie. Rückkehr nach San Cristobal zur Stadtbesichtigung, einschliesslich der Kathedrale und des Centro de Textiles del Mundo Maya.

3 . Tag San Cristobal de las Casas – Nationalpark El Chiflon Montebellos – Tziscao Fahrt zu den Wasserfällen von El Chiflon mit türkisblauen Teichen. Besuch dreier Cenoten im Montebello-Nationalpark, gefolgt von einem Transfer nach Tziscao zur Übernachtung direkt am Tziscao-See.

4 . Tag Tziscao – Nationalpark Montebellos – Ökopark Las Nubes Spaziergang zur Grenze nach Guatemala und Erkundung des Montebello-Lagunen-Nationalparks mit über 50 Seen. Wanderung zum Wasserfall Las Nubes im Naturschutzgebiet. Fahrt zum Hotel.

5 . Tag Las Nubes – Playon de la Gloria – Las Guacamayas Lodge Raftingtour auf dem Fluss Santo Domingo, gefolgt von einem Besuch des Schmetterlingshauses La Casa del Morpho. Weiterfahrt zur Las Guacamayas Lodge mit Abendbesuch im Naturschutzgebiet Red Macaw. Übernachtung in der Lodge mit Blick auf den Fluss.

6 . Tag Bootsfahrt zum Rio Lacantun / Biosphärenreservat Montes Azules Nach dem Frühstück Bootsfahrt zum Biosphärenreservat Montes Azules. Erkundung des Dschungels mit der Möglichkeit, Wildschweine, Affen und Hirsche zu sehen. Besuch einer Lagune mit Enten und Reihern. Nachmittags weitere Bootstour durch das Reservat, wo Affen, Krokodile und möglicherweise Jaguare beobachtet werden können.

7 . Tag Las Guacamayas – Yaxchilan – Frontera Corozal Transfer nach Frontera Corozal und Bootsfahrt zur Maya-Stätte Yaxchilan, bekannt für ihre Skulpturen und gut erhaltenen Ruinen im Regenwald. Rückkehr nach Frontera Corozal.

8 . Tag Frontera Corozal – Bonampak – Roberto Barrios – Palenque Fahrt zur Ruinenstadt Bonampak, berühmt für ihre Wandmalereien im Tempel 1. Möglichkeit zum Baden in den Wasserkaskaden von Roberto Barrios auf dem Weg nach Palenque.

9 . Tag Palenque – Villahermosa Besichtigung von Palenque, einschliesslich des beeindruckenden Tempels der Inschriften mit Hieroglyphen des Königs Pacal. Transfer zum Flughafen in Villahermosa.