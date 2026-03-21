Mexiko Aktiv ab Mexiko City

1 . Tag Mexiko City Ankunft in Mexiko City. Transfer ins Hotel.

2 . Tag Mexiko City Erleben und bestaunen Sie eine der grössten Städte der Welt. Mexiko Stadt ist politischer, sozialer und kultureller Mittelpunkt des Landes mit zahlreichen Universitäten, Museen und Baudenkmälern. Rundgang im Zentrum mit Besuch des Präsidentenpalastes, des Zócalos und der Kathedrale. Umgeben von den schneebedeckten Zwillingsvulkanen Popocatépetl und Iztaccíhuatl leben heute mehr als 25 Millionen Menschen in Mexiko Stadt.

3 . Tag Mexiko Stadt – Puebla Heute besuchen Sie die Basilicas de Guadalupe. Bei einem kleinen Spaziergang können Sie die Kirchen und die dahinter gelegenen Gärten besichtigen. Besuchen Sie die gewaltige Pyramidenanlage von Teotihuacán. Sie war die erste Stadt der «Neuen Welt». Zwischen 250 v. Chr. und 700 n. Chr. erbaut, wohnten zur Zeit ihrer Blüte etwa 125 000 bis 250 000 Menschen in rund 2300 Wohnkomplexen, damals sicherlich die grösste Metropole auf dem amerikanischen Kontinent.

4 . Tag Puebla Wanderung entlang des Vulkans La Malinche. Von dem Ort Malintzi aus starten Sie Ihre Wanderung auf einer Höhe von 3100 m. Entsprechend der Konstitution der Wanderer und der Wetterlage wird die Route ausgewählt. Am Nachmittag unternehmen Sie einen Rundgang durch das Zentrum von Puebla.

5 . Tag Puebla – Oaxaca Fahrt nach Zapotitlán Salinas und Besuch des Jardín Botánico, der kein Garten im üblichen Sinne ist, sondern eine naturbelassene Landschaft, die Sie über verschiedene Treppen und Wege erkunden können.

6 . Tag Oaxaca Kommen Sie mit in die Welt der Zapoteken und Mixteken auf dem Monte Albán. Die grandiosen, auf einem künstlich abgeflachten Hügelrücken gelegenen Ruinen sind von einem Kranz aus Terrassen, Häusern, Tempeln und Gräbern an den Hängen des Berges umgeben.

7 . Tag Oaxaca Auf der Fahrt nach Tehuantepec halten Sie zunächst in Tule, bekannt für seinen mehr als 2000 Jahre alten Ahuehuete-Baum, der mit einem Umfang von 36 m als «dickster Baum der Welt» gilt. Anschliessend besichtigen Sie die geheimnisumwobenen Kultstätte von Mitla.

8 . Tag Oaxaca – Tehuantepec Geniessen Sie einen kurzen Halt an der Playa Cangrejo. Kilometerweit säumt dieser Pazifikstrand die weit geschwungene Bucht. In dem kleinen Restaurant direkt am Meer – eine offene Las Palapas-Hütte – gibt es die besten Meeresfrüchte in ganz Oaxaca. Alternativ geniessen Sie bei entsprechender Wetterlage ein erfrischendes Bad im Pazifik oder erholen sich bei einem Spaziergang im Sand.

9 . Tag Tehuantepec – San Cristóbal Starten Sie zu einer Bootsfahrt durch den grandiosen Sumidero-Canyon. Ihre Fahrt führt durch die tief eingeschnittene Schlucht des Río Grijalva. Im Angesicht der steilen, bis zu 1000 m in die Höhe ragenden Wände werden Sie an nordische Fjorde erinnert. Tropische Vegetation und exotische Tiere wie Mini-Alligatoren, Tukane, Pelikane und Reiher leben im Sumidero-Nationalpark. Weiterfahrt nach San Cristóbal mit Stadtbesichtigung.

10 . Tag San Cristóbal Besuch des Indianerdorfes Chamula – dem Zeremonialzentrum der Chamula und Zinacantán. Danach Wanderung von Chamula nach Zinacantán. Sie folgen geteerten Strassen, überqueren einen bewaldeten Bergrücken und erreichen über einen Wanderpfad das Tal von Zinacantán, das durch seine Kunsthandwerker und die dort lebenden Chiapas-Indianer aus dem Volk der Tzotzil bekannt ist.

11 . Tag San Cristóbal – Palenque Am Rande des subtropischen Regenwaldes von Chiapas gelegen, erreichen Sie die schönste Ruinenstadt Mexikos. Um 300 v. Chr. gegründet, stand Palenque im 7. und 8. Jh. n. Chr. in voller Blüte. Später Besuchen Sie den La Venta Park und fahren nach Palenque.

12 . Tag Palenque Heute machen Sie eine Wanderung zum Templo Olivado. Auf dem Rückweg besuchen Sie die rauschenden Wasserfälle von Roberto Barrios.

13 . Tag Palenque – Chicanna Besichtigung der Maya-Ruinen von Chicanná. Nur in der Region Río Bec wurden Komplexe mit identischen Zwillingstürmen konstruiert. Die Türme stehen auf pyramidalen Unterbauten, auf denen tempelähnliche Gebäude errichtet wurden – komplett unerreichbar und ohne Innenräume; Beispiele reiner Scheinarchitektur.

14 . Tag Chicanna Heute besichtigen Sie die Ruinenstätten Becán und Calakmuk im Bundesstaat Campeche. Auf Ihrer Wanderung durch den urwüchsigen Regenwald beeindrucken Flora und Fauna, vielleicht sehen Sie einen der seltenen Jaguare oder Pumas.

15 . Tag Chicanna – Campeche Weiterfahrt nach Campeche. Die Stadt Campeche ist von einer Mauer umgeben, die früher zum Schutz vor Piraten diente. Auf einem Rundgang besichtigen Sie die kleinen Gässchen der bedeutenden Hafenstadt mit restaurierten Kolonialgebäuden.

16 . Tag Campeche – Valladolid Tauchen Sie in die Geschichte der spätklassischen Maya-Epoche ein. Der Name Uxmal steht für «die dreimal Erbaute». Ungefähr 600–950 n. Chr. entstanden, konnte die Bedeutung vieler Bauten bis heute noch nicht vollständig entschlüsselt werden. Später nehmen Sie an einer Stadtbesichtigung von Mérida teil.

17 . Tag Valladolid Besuch der Kultstätte Chichén Itzá. Von den verschütteten und vom Urwald überwucherten Bauten wurden bis heute erst ca. 30 freigelegt und restauriert. Nachmittags Besuch von Cenote Yokdzonot. Hier können Sie ein erfrischendes Bad geniessen, aber auch mit einer Seilrutsche über den Cenote schweben.

18 . Tag Valladolid – Playa del Carmen Ihr heutiger Ausflug bringt Sie zu der Maya-Felsenfestung von Tulum, direkt am karibischen Meer gelegen. Geblieben ist von der grossen Maya-Stadt nur der Tempelbezirk mit dem Palast. Weitere Gebäude sind der Templo del Dios Descendente und der Templo de los Frescos. Tulum’s Reiz liegt im Zusammenspiel der Ruinen mit dem weissen Sand und dem türkisblauen Wasser.

19 . Tag Playa del Carmen – Cancún Der Vormittag steht zur freien Verfügung. Gegen Abend erreichen Sie Cancún. Sie werden an den Flughafen gebracht. Transfer ins Flughafenhotel gegen Aufpreis buchbar