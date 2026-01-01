Beschreibung

Lage Im Herzen von Santa Fe gelegen, ca. 2 Blocks von der historischen Altstadt, dem Gouverneurs- Sitz und dem „Museum of fine Arts" entfernt.

Angebot Den Gästen stehen neben einem Restaurant mit Bar und Lounge, einem Pool und einem Businesscenter auch kostenloses WLAN zur Verfügung.

Zimmer 100 wohnlich im Südwest-Stil und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer. Sie sind mit einer Minibar, TV, Telefon, Kaffeemaschine, Bügeleisen, Föhn, und Klimaanlage ausgestattet.