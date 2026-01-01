Inn of the Governors
Santa Fe
Beschreibung
Lage
Im Herzen von Santa Fe gelegen, ca. 2 Blocks von der historischen Altstadt, dem Gouverneurs- Sitz und dem „Museum of fine Arts" entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen neben einem Restaurant mit Bar und Lounge, einem Pool und einem Businesscenter auch kostenloses WLAN zur Verfügung.
Zimmer
100 wohnlich im Südwest-Stil und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer. Sie sind mit einer Minibar, TV, Telefon, Kaffeemaschine, Bügeleisen, Föhn, und Klimaanlage ausgestattet.
Unsere Meinung
Hübsches, familiäres Boutique- Hotel im Südwest-Stil an zentraler Lage.
Preis auf Anfrage
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